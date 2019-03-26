تراجع جديد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا طفيفا في التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الخام نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، رغم إجراءات منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) للحد من المعروض في الأسواق والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 22ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 82ر58 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل. وكان النفط قد أنهى تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بتراجع قدره 94ر0 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 04ر59 دولار للبرميل.

وتتجه الأنظار الآن إلى التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون النفط الأمريكي. وفي حين ستصدر بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها يوم الأربعاء.

كان مخزون النفط الأمريكي قد تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 آذار/مارس الحالي بمقدار 6ر9 مليون برميل، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي، بفضل التصدير القوي وزيادة طلب المصافي على النفط الخام.

