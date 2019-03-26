تباين أسعار النفط بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي وآمال المعروض

تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث وازن استمرار المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي أثر احتمال شح معروض الخام الأمريكي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 67.21 دولار للبرميل، مرتفعا 18 سنتا، في حين تراجع الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 58.82 دولار للبرميل.

وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت "بعض الضعف الذي لاحظناه باكرا كان يرجع إلى تجدد المخاوف المتعلقة بنمو الطلب."

وأضاف أن السوق تستطلع الآن بيانات مخزونات الخام الأمريكية، بدءا بتقرير غد الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي، الذي يمثل مصالح الصناعة، ثم أرقام إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وقال "إذا رأينا أسبوعا آخر من بيانات المخزون على غرار ما شهدناه الأسبوع الماضي فقد يعيد ذلك إطلاق موجة الصعود."

ومن المتوقع أن تُظهر أحدث البيانات تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن انخفضت حوالي عشرة ملايين برميل في الأسبوع السابق بفعل صادرات شبه قياسية.

