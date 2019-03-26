المركز الوطني للوثائق: دراسة إنشاء برنامج أرشفة موحد لجميع الجهات الحكومية

أكد الدكتور فيصل التميمي مدير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، دراسة إنشاء برنامج آلي موحد خاص بالأرشفة يكون متاحا لجميع الأجهزة الحكومية، ما يوفر على الدولة تكاليف وجود برنامج لكل جهة.

وقال لـ"الاقتصادية"، إن الأجهزة الحكومية دأبت على إصدار أعداد كبيرة من الوثائق بشكل يومي، تخزن في المستودعات وعلى وسائط رقمية، ما يكلف الدولة أموالا كبيرة في عملية حفظها وتأمينها.

وأوضح الدكتور التميمي على هامش المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافتتحه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس الأول، أن بعض الوثائق التي ليست بالقليلة انتهت قيمتها العملية وأصبحت عبأ على الجهات، وبات من الضروري البدء في عملية إتلافها، ما يوفر على الدولة وقتا وجهدا ومبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة الحكومية بدأت بالفعل في عملية الإتلاف، للحد من الهدر في ميزانية الدولة.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن حضور ديبرا وول نائبة الأرشيف الوطني الأمريكي للمؤتمر، يأتي في سياق التعاون مع الأرشيف الأمريكي، حيث يعد رائدا عالميا في ما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال الأرشفة، ووجهة للأرشيفين في العالم للاستفادة منه في عملية وضع القواعد واللوائح الأساسية المنظمة للعمل الوثائقي سواء كانت يدوية أو رقمية. ولفت إلى وجود تواصل وقنوات مفتوحة مع عدد من الأرشيفات العالمية الأخرى، كالبريطاني والأسترالي. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة والحفظ الرقمي وإمكانية تطبيقها في الأرشيفات العربية، واستكشاف إمكانات الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائف وخدمات دور الوثائق والمحفوظات والأرشيفات العربية، فضلا عن تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات واستثمار المعلومات.