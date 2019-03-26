المركز الوطني للوثائق: دراسة إنشاء برنامج أرشفة موحد لجميع الجهات الحكومية

أكد الدكتور فيصل التميمي مدير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، دراسة إنشاء برنامج آلي موحد خاص بالأرشفة يكون متاحا لجميع الأجهزة الحكومية، ما يوفر على الدولة تكاليف وجود برنامج لكل جهة.
وقال لـ"الاقتصادية"، إن الأجهزة الحكومية دأبت على إصدار أعداد كبيرة من الوثائق بشكل يومي، تخزن في المستودعات وعلى وسائط رقمية، ما يكلف الدولة أموالا كبيرة في عملية حفظها وتأمينها.
وأوضح الدكتور التميمي على هامش المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافتتحه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس الأول، أن بعض الوثائق التي ليست بالقليلة انتهت قيمتها العملية وأصبحت عبأ على الجهات، وبات من الضروري البدء في عملية إتلافها، ما يوفر على الدولة وقتا وجهدا ومبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة الحكومية بدأت بالفعل في عملية الإتلاف، للحد من الهدر في ميزانية الدولة.
وأشار الدكتور التميمي إلى أن حضور ديبرا وول نائبة الأرشيف الوطني الأمريكي للمؤتمر، يأتي في سياق التعاون مع الأرشيف الأمريكي، حيث يعد رائدا عالميا في ما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال الأرشفة، ووجهة للأرشيفين في العالم للاستفادة منه في عملية وضع القواعد واللوائح الأساسية المنظمة للعمل الوثائقي سواء كانت يدوية أو رقمية. ولفت إلى وجود تواصل وقنوات مفتوحة مع عدد من الأرشيفات العالمية الأخرى، كالبريطاني والأسترالي. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة والحفظ الرقمي وإمكانية تطبيقها في الأرشيفات العربية، واستكشاف إمكانات الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائف وخدمات دور الوثائق والمحفوظات والأرشيفات العربية، فضلا عن تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات واستثمار المعلومات.
- تباين أسعار النفط بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي وآمال المعروض
- محللون نفطيون: السعودية تتجه بثقلها إلى أسواق آسيا مع تحسن آفاق الطلب
- «المواصفات» تؤكد الحق في حظر «اللدائن» غير القابلة للتحلل .. ولا إخطارات دولية
- قوة شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى الربحية .. والسيولة تصعد 12 %
- رئيسة وزراء بريطانيا في مأزق .. الاستقالة ثمن موافقة النواب المتمردين على "بريكست"
- مخاوف الاقتصاد الأمريكي تحفز مشتريات الذهب وتدفع الدولار للهبوط
- تركيا تهبط إلى المرتبة الأخيرة بين الدول الناشئة في ثقة المستهلكين
- 580 مليون ريال قيمة أول مناقصة للشعير المستورد هذا العام
- لتفادي الشطب .. 4 شركات مدرجة توصي بخفض رساميلها بين 23 و 44 % منذ بداية العام
- «سينوبك»: 4 تحديات تواجه صناعة تكرير النفط خلال 2019
أخبار
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- «سكني» يطلق مبادرة قرض حسن بــ 140 ألف ريـال لمن أتم 50 عاما فأكثر
- وزير الصحة: السماح للممرضين بفتح عيادات خاصة وارد
- الجامعة السعودية الإلكترونية: فتح باب التسجيل ببرامج الماجستير 20 يناير
- كف يد 126 موظفا في "الشؤون البلدية" تورطوا في قضايا فساد
- السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري مساعدة وزير التجارة والاستثمار
- السيرة الذاتية للدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم
- شرطة مكة: وفاة مواطن في مشاجرة جماعية بسبب موقف سيارة في جدة
- السيرة الذاتية للأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس هيئة الرياضة
- المعجزة الرواندية.. درس بليغ في نهضة الأمم
أضف تعليق