580 مليون ريال قيمة أول مناقصة للشعير المستورد هذا العام

أرست المؤسسة العامة للحبوب أول مناقصة للشعير المستورد للعام الجاري بكمية 730 ألف طن، على ست شركات عالمية، تقدمت بأقل الأسعار للشحنات، التي سيتم وصولها على متن 12 باخرة في الفترة من أيار (مايو) حتى حزيران (يونيو) المقبلين.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب إن القيمة الإجمالية لكامل الكمية، التي سيتم استيرادها بلغت 155 مليون دولار (580 مليون ريال)، مشيرا إلى أن متوسط سعر الترسية للطن لكامل الكمية بلغ 211.86 دولار (794 ريالا) حتى وصولها لموانئ المملكة.

وأوضح الفارس أن متوسط ترسية البواخر الموردة لموانئ البحر الأحمر بلغ 210.63 دولار للطن ضمن عشر شحنات، فيما بلغ متوسط تكلفة الطن للبواخر الموردة لموانئ الخليج العربي 218.12 دولار للطن الواحد، ضمن شحنتين.

وبين أنه تم قبول مناشئ التوريد من الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا ، شمال وجنوب أمريكا - باستثناء كندا، مبينا أنه تمت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة للمشاركة بمناقصات الشعير لدى المؤسسة، تقدمت منها 15 شركة بعروض أسعار للشحنات المطلوبة.

وأضاف أنه تمت الترسية على ست شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وهي أربع شركات سويسرية (كوفكو) و(اميروبا) و(كارجيل ) و(بونجي)، إضافة إلى شركة (اي دي ام) الأمريكية و(جلينكور) الهولندية.

وحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للحبوب، استوردت المملكة العام الماضي نحو 8.5 مليون طن من الشعير العلفي المستورد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء 240.8 دولار للطن، وجرى وصولها إلى موانئ المملكة على متن 136 باخرة.

واستحوذت مناشئ أوكرانيا على 29 في المائة من الكمية المستورة، ثم روسيا بنسبة 24 في المائة، وفرنسا 12 في المائة، ورومانيا 10 في المائة، و9 في المائة من كل من ألمانيا، والأرجنتين، و2 في المائة من استونيا وليتوانيا.