قوة شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى الربحية .. والسيولة تصعد 12 %

عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 8666 نقطة رابحة 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة، جاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي". وكان ارتفاع مؤشر "ام تي 30" أعلى بنسبة 0.27 في المائة ليغلق عند 1281 نقطة بمكاسب ثلاث نقاط. وأثناء التداول تراجعت السوق 0.65 في المائة لتصل إلى 8591 نقطة وهي قريبة من مستوى الدعم الذي أشير إليه في التقرير السابق، وعند تلك المستويات نشطت السيولة الشرائية لتمحي خسائر السوق وتعيد اللون الأخضر للمؤشر العام. نشاط السيولة الإيجابية في جلسة أمس يعد إشارة جيدة على إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاعات، لكن على السوق تجاوز مستوى 8686 نقطة للتأكيد على المسار التصاعدي للسوق.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8647 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8668 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8591 نقطة فاقدا 0.65 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8666 نقطة رابحا 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 295 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 128 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة إلى 107 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت عشرة قطاعات تصدرها "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.95 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 736 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 634 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 288 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أميانتيت" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 6.71 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 15.48 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 24.80 ريال، وفي المقابل تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 68.40 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 15.78 ريال، وحل ثالثا "سويكورب وابل ريت" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 7.78 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 291 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 234 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 154 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية