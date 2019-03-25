البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه وهبوط جماعي لمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وسط حالة من الترقب للعديد من الأحداث الجوهرية المتعلقة بالشركات الكبرى والقيادية بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 10 مليارات جنيه ليصل إلى 81303 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.15 % ليغلق عند مستوى 14670.8 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة بلغت 0.3 % ليسجل 684.26 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.47 % لينهي التعاملات عند مستوى 1734.82 نقطة.