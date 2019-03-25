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أخبار الشركات- محلية

"دراية ريت": ستكون توزيعات الأرباح ربع سنوية

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة دراية المالية مدير صندوق دراية ريت عن وضع سياسة التوزيعات النقدية للصندوق للسنة المالية 2019م.
حيث ستكون التوزيعات ربع السنوية بالطريقة التالية:

التوزيعات الأولى: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 أبريل، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 أبريل وستصرف الأرباح بتاريخ 30 أبريل.

التوزيعات الثانية: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 يوليو، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 يوليو وستصرف الأرباح بتاريخ 31 يوليو.

التوزيعات الثالثة: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 أكتوبر، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 أكتوبر وستصرف الأرباح بتاريخ 31 أكتوبر.

التوزيعات الرابعة: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 يناير، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 يناير وستصرف الأرباح بتاريخ 30 يناير.

ولا يوجد أثر مالي لهذا الحدث على الصندوق.

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