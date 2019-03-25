"دراية ريت": ستكون توزيعات الأرباح ربع سنوية

أعلنت شركة دراية المالية مدير صندوق دراية ريت عن وضع سياسة التوزيعات النقدية للصندوق للسنة المالية 2019م.

حيث ستكون التوزيعات ربع السنوية بالطريقة التالية:

التوزيعات الأولى: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 أبريل، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 أبريل وستصرف الأرباح بتاريخ 30 أبريل.

التوزيعات الثانية: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 يوليو، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 يوليو وستصرف الأرباح بتاريخ 31 يوليو.

التوزيعات الثالثة: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 أكتوبر، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 أكتوبر وستصرف الأرباح بتاريخ 31 أكتوبر.

التوزيعات الرابعة: تاريخ الإعلان عن مبلغ التوزيع النقدي 1 يناير، أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول بتاريخ 15 يناير وستصرف الأرباح بتاريخ 30 يناير.

ولا يوجد أثر مالي لهذا الحدث على الصندوق.