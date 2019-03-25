الأسهم الأمريكية تنخفض عند بداية تداولاتها بفعل استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين عند بداية التداولات متأثرة سلبا بأسهم قطاع التكنولوجيا مع قلق المستثمرين بفعل مخاوف حيال النمو العالمي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 11.60 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 25490.72 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.70 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 2796.01 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 23.68 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 7618.98 نقطة.