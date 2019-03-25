"مكين" تختتم برنامج ريادة الأعمال لتمكين السعوديات من الدخول لسوق العمل

أكدت مها الشهري الرئيس التنفيذي لجمعية حاضنة الأعمال السعودية "مكين" سعي الجمعية للارتقاء بالخدمة الاجتماعية بوصفها مهنة عبر طرح المشاريع الجديدة في الأوساط الاجتماعية ولكن وفق قيمة مضافة تتمثل في تقديم هذه الخدمة من خلال عمل مؤسسي وأن تكون الجهة المفضلة لرائدات المشاريع الإبداعية ودعمهم لوجستيا وإداريا حتى تحقق لهن موضع قدم في السوق المحلي وإحدى هذه البرامج التدريبية للمحتضنات هي برنامج "مكين ريادة" الذي تقدمه الجمعية بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال.

وبينت الشمري أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات التسويقية وتأهيل رائدات الأعمال لدخول سوق العمل من خلال فريق من المختصين في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الإبداعية وتقدم لها الدعم حتى تحقق الدمج الشامل في المجتمع من خلال تساوي الفرص وتمكين القدرات والمساهمة في النهضة الاقتصادية ومواكبة رؤية 2030. جاء ذلك خلال اختتام دورة برنامج ريادة الأعمال التي احتضنها مركز ريادة الأعمال أمس بجامعة الملك سعود والذي افتتحتها الاميرة الجوهرة بنت فهد رئيس مجلس ادارة جمعية مكين وبحضور بدور الريس عميدة مركز ريادة الأعمال و 25 متدربة محتضنة من قبل الجمعية والتي تهدف لتمكين الشابات السعوديات للدخول لسوق العمل في ظل ظروف معينة لديهن.

وشكرت دعد العيسى نائب مركز ريادة الأعمال المتقدمات. مثمنة لهن تفاعلهن قبل أن تسلمهن شهادات إتمام الدورة التي امتدت لمده 3 أسابيع بواقع 60 ساعة تدريبية. وأوضحت العيسى أن مركز ريادة الأعمال يهدف لدعم سوق العمل وتزويد المخرجات التعليمية بالمهارات التي يحتاجها المتدرب حيث يقدم بين الحين والآخر برامج مختلفة في تطوير تلك المهارات. مشيرة إلى أن الجمعية ستحتفى بعد أسبوعين بتخريج دفعة جديدة لسوق العمل في البرنامج نفسه في مشاريع الطفولة والذي سيسد الخلل في السوق لهذه الفئة من المشاريع.