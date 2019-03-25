ساعة مرصعة بعدد قياسي من الماسات في معرض بازلوورلد

سجل مصمم المجوهرات من هونغ كونغ أرون شوم صاحب ماركة "كورونيت" السويسرية خلال معرض الساعات والموجوهرات المقام الأسبوع الحالي في بازل في سويسرا رقما قياسيا جديدا في عدد الماسات التي ترصع بها ساعة. والساعة المصنوعة من ذهب على شكل زهرة مسماة "مودان" (زهرة عود الصليب في اللغة المندارية) ومرصعة بـ 15858 ماسة صغيرة يبلغ وزنها الإجمالي 50.01 قيراط على ما قال مصمم المجوهرات في بيان. مشددا على أنه تاسع رقم قياسي له في موسوعة غينيس.

والساعة مؤلفة من زهرتي عود صليب تحمل إحداها ساعة صغيرة. وقد رسمت ماسة باليد على مينا الساعة بعناية فائقة تطلبت 200 ساعة عمل على ما أوضحت الفنانة رينا اهلوواليا التي نفذت الرسمة. والساعة غير مطروحة للبيع راهنا لكن سعرها يقدر بحوالي نصف مليون دولار على ما أوضحت الفنانة. وقالت على هامش معرض الساعات في بازل "إنها ساعة كبيرة نوعا ما لكن ينبغي أن تعطي الانطباع بأنها هشة مثل زهرة عود الصليب". واختيرت زهرة عود الصليب الحاضرة جدا في الثقافة الصينية، رمزا للنبل والشرف والرخاء على ما أضافت.

وكانت دار المجوهرات من هونغ كونع هذه دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام 2015 بفضل غيتار مرصع بـ 11441 ماسة بلغ وزنها 401.15 قيراط قدر سعرها بحوالي مليوني دولار. ومن الأرقام القياسية الأخرى التي سجلها حقيبة يد على شكل زجاجة كوكاكولا مرصعة بـ 9888 ماسة. وهذه القطع غير موجهة للبيع بل للعرض لتبرز المهارات. ويشكل معرض "بازلوورلد" ملتقى لمصممي الساعات والمجوهرات لعرض آخر ابتكاراتهم مع ساعات وحلي تستخدم في الحياة اليومية فضلا عن قطع استثنائية قد تباع بأكثر من مليون دولار.