"بوينج" تدعو طيارين وممثلين عن جهات تنظيمية لاجتماع مع سعيها لإعادة 737 ماكس للخدمة

قالت شركة بوينج إنها دعت أكثر من مئتي طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات 737 ماكس للخدمة.

وتعد تلك الدعوة مؤشرا على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له بوينج يوشك على الاكتمال إلا أنه سيتطلب أيضا موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت بوينج قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وصف بأنه "شرس" يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر مما أدى لوقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس في أنحاء العالم. وقالت بوينج في بيان إن الاجتماع الذي سيعقد في رينتون في واشنطن يوم الأربعاء هو جزء من خطة للوصول لكل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات 737 ماكس والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز اليوم الاثنين إن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها بوينج في الولايات المتحدة.

وقال لرويترز عبر الهاتف "حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور".