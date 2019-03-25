دراسة مثيرة للجدل تكشف عن متى يبدأ الاختلافات بين الرجل والمرأة

يقول علماء أمريكيون إنهم اكتشفوا و"لأول مرة" أن الاختلافات بين أدمغة الرجال والنساء تبدأ في الرحم.

ومن المرجح أن تكون نتيجة الدراسة العلمية هذه "الأولى من نوعها" مثيرة للجدل، حيث يزعم بعض الخبراء أن التأثيرات الاجتماعية أكثر أهمية.بحسب "روسيا اليوم"

ولكن العلماء الذين أجروا عمليات مسح لأدمغة 118 جنينا في النصف الثاني من الحمل، لتحليل الروابط بين الجنس وتطور الدماغ، يعتقدون أن الاختلافات بيولوجية.

وقال البروفيسور موريا توماسون، من جامعة نيويورك "Langone"، إن أحد الاختلافات الرئيسة يكمن في الاتصال عبر المناطق المتباعدة من الدماغ.

وتقول الدراسة الأمريكية، التي نُشرت في مجلة العلوم التنموية العصبية المعرفية، إن أدمغة الإناث تنتج شبكات "بعيدة المدى" أثناء نموها في الرحم.

وأوضح البروفيسور توماسون، أن الأمر مختلف بالنسبة للذكور، الذين كانوا "أكثر عرضة للتأثيرات البيئية".

ولكن البروفيسورة، جينا ريبون، مؤلفة كتاب "The Gendered Brain"، قالت إن معدي الدراسة "توصلوا إلى استنتاجات لا أساس لها، سعيا وراء أجندة الاختلاف".