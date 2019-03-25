رئيس الخطوط الإثيوبية يتعهد بمعرفة سبب سقوط الطائرة المنكوبة

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي جبري مريم اليوم إن الشركة ستعمل مع المحققين في إثيوبيا والولايات المتحدة وأي مكان آخر "لمعرفة الخطأ الذي حدث في الرحلة 302".

وأضاف في بيان "سنعمل مع بوينج وزملائنا في جميع شركات الطيران لجعل السفر الجوي أكثر أمانا".

وكانت الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا يوم 10 مارس آذار ليلقى كل من كانوا على متنها حتفهم وعددهم 157 شخصا.