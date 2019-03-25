«أوبر» تكشف عن صفقة الاستحواذ على منافستها «كريم» الأسبوع الجاري

أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن شركة أوبر تكنولوجيز تستعد للإعلان هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها "كريم نتوركس"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، مقابل 3.1 مليار دولار.
وبحسب وثيقة شروط، اطلعت عليها وكالة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، ستدفع "أوبر" 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في "أوبر" بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.
وتستعد "أوبر" لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح، إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.
وكانت "بلومبيرج" قد كشفت سابقا عن الصفقة، مؤكدة أن شركة أوبر للتكنولوجيا دخلت في مناقشات متقدمة لشراء منافستها "كريم نيتورك"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي صفقة من شأنها أن توسع نطاق عمليات الشركة العملاقة في الشرق الأوسط، وفقا لما أكده أشخاص مطلعون على المسألة.
و"أوبر" هي واحدة من كبريات الشركات التي تمتلك إسهامات ضخمة على مستوى الاستثمار التكنولوجي، وتمتلك خططا موسعة للنمو والاستثمار، وذلك من خلال عديد من المجالات، مثل: تقديم الطعام والخدمات اللوجيستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وعلى الرغم من أن "كريم" كانت حريصة على تطوير خدماتها على النحو الذي يضمن لها الاستمرار في منافسة عملاقة مجالات تكنولوجيا النقل، إلا أن الفروق بين الشركتين كانت واضحة على مستوى الاقتصاد العالمي، خاصة في تكاليف الخدمتين.
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