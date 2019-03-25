مشروع جديد لتقييم مستوى النضج في أداء الأجهزة العامة

يعكف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"؛ على مشروع جديد لتقييم مستوى النضج في إدارة الأداء لدى الأجهزة العامة.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس إبراهيم نياز المدير العام المكلف للمركز؛ إن المشروع يهدف إلى تمكين الأجهزة من خلال تحديد نقاط قوتها، وفرص التحسين في إدارة وقياس أدائها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتمكينها من الانتقال من مستوى نضجها الحالي إلى مستوى أعلى.

وأكد أن مشروع تقييم مستوى النضج، يساعد على معرفة نقاط التحسين المشتركة بين الأجهزة العامة بهدف تطوير خدمات مناسبة لتمكينها.

وقال: "لدى المركز عدد من المشاريع المقبلة، من ضمنها التوسع في دعم عمليات تقييم رضا المستفيد في تطبيق وطني، إضافة إلى تعزيز وتسهيل تقييم مراكز الخدمات بحيث يتم الحصول على المعلومات بشكل آني ولحظي".

وأوضح أن من بين المشاريع المستقبلية تطوير الأدوات التقنية لزيادة فاعلية عمليات قياس الأداء، وتمكين منسوبي القطاعات الحكومية من الاطلاع على بيانات الأداء بشكل منظم يسهل على مسؤولي الأداء في الأجهزة العامة إدخال البيانات ومراجعتها بشكل دوري، ما يمكن متخذي القرار من الاطلاع على بيانات الأداء بشكل تفصيلي وإجمالي بهدف التطوير والتحسين.

وأضاف نياز: "يمكن للمستفيدين معرفة مستوى تقييم الأجهزة من خلال تطبيق "وطني"، حيث يمكن التطبيق المستخدمين من معرفة مستوى التقييم لمراكز الخدمة والمنصة الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية التي يقوم بها المواطنون والزائرون في التطبيق".

وأكد أن تطبيق "وطني" يصنف تقييم المستفيدين نظير الخدمات الحكومية المقدمة لهم سواء عبر مراكز خدماتها أو منصاتها الإلكترونية من خلال عدد النجمات، حيث تكون أعلى درجات الرضا بخمس نجمات للخدمة المراد تقييمها من قبل المستفيد وتتدرج النجمات انتهاء بنجمة واحدة كأقل مستوى من مستويات الرضا.

وقال: "أما فيما يخص التقييم العام لمركز الخدمة فقد صنف إلى ثلاثة ألوان يرمز لها على شكل نجمة بثلاثة ألوان وهي (الأحمر، الأصفر، الأخضر) وهي ما تظهر للمستفيد عند اختياره لمركز الخدمة، ويعني لون النجمة الأحمر ضعف التقييم وانخفاض معدل الرضا عن مستوى الخدمة المقدمة، والأصفر يدل على أن مستوى الرضا عن الخدمة متوسط، وفي حال كان لون النجمة أخضر فهو دلالة على جودة الخدمة ورضا المستفيدين التام عن الخدمة المقدمة لهم".

ومن مهام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عنها.

وطور مركز "أداء" منهجية لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم من الأجهزة العامة، وحدد أربع أدوات لقياس مستوى رضاهم عنها وهي الاستبانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز وتطبيق "وطني".