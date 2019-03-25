علاج عزلة التنفيذيين «2 من 2»



بالنسبة لعديد من الرؤساء التنفيذيين، أن تكون على أتم الاستعداد دائما هو استجابة عقلانية لعالم مليء بالأعداء. فالحذر هو ببساطة وسيلة للبقاء. لكن المشكلة تتبلور عندما يتحول الشك الصحي إلى مرضي.

ما الذي يجب على الرئيس التنفيذي القيام به؟

في ظل تلك الضغوط، ما الذي بإمكان التنفيذيين فعله للتعامل مع مسألة الوحدة؟ كيف يستطيعون التعامل مع المشاعر السلبية التي يسلط الآخرون الضوء عليها بشكل أفضل؟ نصيحتي هنا تشتمل على ثلاث ركائز:

1. كن واعيا ومستعدا:

أن تكون على رأس قمة الهرم لا يعني أنك تمتلك فجأة جميع الأجوبة؛ فحتى أكثر القادة فطنة لديهم نقاط عمياء. عديد من الرؤساء التنفيذيين المحتملين الذين حققوا نجاحا في المرتبة الثانية، قللوا من أهمية الضغط العاطفي الذي يصاحب تلك المهمة. كخطوة أولى، ينبغي للرؤساء التنفيذيين الجدد تلقي الإرشاد من الأشخاص الذين كانوا في مكانهم. ويجب أن يدركوا أن ارتداء الأقنعة قد يؤثر في صحتهم العقلية. فهم مدينون لأنفسهم ولمؤسساتهم بأن يكونوا جاهزين للتكلفة النفسية العالية من أجل تحقيق النجاح والقوة.

2. بناء شبكة علاقات خارجية توفر الدعم:

بعض التنفيذيين محظوظون لامتلاكهم شخصا مميزا بإمكانه أن يأخذ دور الصديق المقرب. لكن يخشى كثيرون خسارة تلك العلاقة بسبب حديثهم المتواصل عن مخاوفهم في العمل. إضافة إلى ذلك، قد لا يستطيعون الاعتماد على أحبائهم الذين ربما لديهم ما يكفي من المشكلات. بغض النظر عن الموقف، يجب على جميع الرؤساء التنفيذيين تطوير شبكة دعم مرتبطة بالتحديات التي يواجهونها، وتقديم المشورة بطريقة متعاطفة وسرية.

هناك طريقة واحدة من خلال لقاء مزيد من الأقران. على سبيل المثال، يعد مؤتمر التنفيذيين السنوي الذي أديره كل عام في كلية إنسياد، فرصة أمام المشاركين للتعامل مع الوحدة المترتبة عن القيادة. ومع الوقت يستطيعون تكوين صداقات مع الأشخاص الذين يشاركونهم اهتماماتهم ومخاوفهم (أشخاص خارج سلسلة القيادة الخاصة بهم). أو عوضا عن ذلك، بإمكان المستشارين أو المدربين توفير مساحة آمنة يمكن للمديرين التنفيذيين من خلالها مناقشة التحديات التي يعانونها. فنظرة من الخارج تمكنهم من إعطاء انطباعات صريحة. علاوة على ذلك، بإمكان التنفيذيين الاستفادة من أدوات تقييم توفر رؤية على مدار 360 درجة. يكمن الحل في تكوين صداقات خارج إطار العمل. فإذا كانت الحياة تتمحور حول العمل فقط، فسيتعرض التنفيذيون إلى خطر فقدان إحساسهم بالتوازن. فأخلاقيات العمل لا تنطوي فقط على الشعور بالملل، بل قد تنطوي أيضا على خطر الإرهاق.

3. التعبير عن الامتنان:

هناك طريقة أخرى لإبطاء عملية العزلة من خلال التعبير عن الامتنان للأشخاص المحيطين بنا. فهي أداة قوية في جميع الحالات. فالامتنان يعزز إفراز الأوكسيتوسين، وهو هرمون يعزز السلوكيات الاجتماعية مثل الثقة والكرم والحنان. يساعد مثل ذلك السلوك على منحنا مشاعر إيجابية، وإحياء تجارب جيدة، وتحسين الصحة والتعامل مع المحن. فإظهار الإخلاص قد يكون له تأثير كبير. يشجع القيادي المعطاء بشكل فطري على الشعور بالانتماء للأشخاص المحيطين بهم. من خلال الاعتراف والاحتفاء بمساهمة ودور كل فرد في تحقيق أهداف الشركة، يستطيع القياديون المساعدة في الحؤول دون شعور مرؤوسيهم بعدم الاهتمام. كما توجد ثقافة يمتلك الموظف من خلالها الشجاعة على الاعتراض على رؤسائه عندما يستدعي الأمر.

الحياة صعبة للغاية لأن تعيشها وحيدا، وأحيانا قد يكون من الجيد أن تكون وحيدا. فالوحدة ليست أكثر مخاوفنا فقط، فهناك أيضا الفقر. الوحدة بمنزلة علامة تحذير للقيام ببعض التغيير. وينبغي على التنفيذيين أن يعيروا ذلك أهمية، وأن يدركوا أن الترياق للوحدة هو المجتمع.