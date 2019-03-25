على قاعدة المصالح الاقتصادية .. الواقعية خيار أوروبا تجاه الصين

المرة الأخيرة التي عقد فيها قادة الاتحاد الأوروبي محادثات استراتيجية في شأن الصين، كانت تماما بعد أحداث ميدان تيانانمين في عام 1989.

حينها فرض رؤساء الدول والحكومات الـ12 عقوبات على الصين، منها حظر تصدير الأسلحة إلى البلاد.

بعد مرور نحو 30 عاما، سيستخدم المجلس الأوروبي قمة هذا الأسبوع للتركيز مرة أخرى على الصين، ويقرر ما إذا كان الوقت قد حان لمراجعة السياسات مرة أخرى.

المخاوف المتزايدة بشأن السياسة الصناعية الصينية والأمن السيبراني والحروب التجارية، اجتمعت كلها لإعادة وضع بكين بقوة على جدول الأعمال الأوروبي.

بالنسبة إلى البعض في بروكسل وعواصم الدول الأعضاء، فإن النقاش هذا الأسبوع هو بمنزلة استيقاظ الاتحاد الأوروبي متأخرا إزاء الصين الجديدة، وللحقيقة غير المريحة التي تقول إن الاتحاد فشل في إدراك الآثار الكاملة لذلك النهوض.

يقول أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، "أخيرا استقرت الفكرة في الأذهان. بينما كنا مستغرقين في أزماتنا لعشرة أعوام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين. لقد دخلنا لعبة مختلفة".

بين القادة الذين سيجلسون لتناول العشاء لمناقشة موضوع الصين، تحولت المشاعر مما يراه بعض المراقبين أنه أعوام من الافتراض المتهاون الذي يرى أن الصين يمكن أن تُستغل من أجل نيل فرص اقتصادية، مع إبقائها تحت التدقيق الاستراتيجي.

تشعر البلدان الأوروبية الآن بالقلق من طريقة استخدام بكين – مثل القوى العظمى الأخرى في التاريخ – نفوذها المتوسع لإملاء الشروط في كل من التجارة والدبلوماسية. وتشكو بعض حكومات الاتحاد الأوروبي من أن الصين تتحيز ضد الشركات الأجنبية وتجبرها على تقديم تقنياتها، في حين إن استثمارات بكين الأجنبية غامضة وتخاطر بتحميل الديون للبلدان المستفيدة.

هناك أيضا قلق متزايد بشأن التهديدات الأمنية المحتملة للاستثمار الصيني في أجزاء حساسة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

التطمينات من بكين أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، قد يتم تجاهلها على نحو متزايد.

فريزر كاميرون، مدير مركز آسيا والاتحاد الأوروبي القائم في بروكسل، يقول عن محادثات قادة الاتحاد الأوروبي، "إنه لأمر مثير للصدمة أنهم لم يجدوا الوقت قط لمناقشة هذا الأمر. حيث يقولون (دعونا لا نحاول التظاهر أننا نستطيع التغيير). أحيانا يكون الأمر قاسيا ووحشيا، لذلك سيكون علينا أن نكون قساة ووحشيين، أيضا".

قبل القمة، أصدرت المفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي في التكتل وثيقة استراتيجية جديدة بشأن الصين تثير انتقادات – وتهديدات – عامة غير مسبوقة.

الوثيقة التي تمت صياغتها حديثا تصف بكين بأنها "منافِسة منهجية تعزز نماذج بديلة للحوكمة"، فضلا عن كونها منافِسة اقتصادية وشريكة في بعض المجالات.

وتحذر من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشدد القواعد الخاصة بالاستثمارات الصينية في أوروبا، إذا لم تستجب بكين للمخاوف بشأن سلوكها في المجالات التي تراوح بين الإعانات الحكومية للشركات والمشتريات الحكومية.

يقول دبلوماسي في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الداعم للاستراتيجية الجديدة، "علينا إرسال رسائل عامة لأن الصينيين خلافا لذلك لن يأخذونا على محمل الجد. لدينا كثير من النفوذ، مثل الأمريكيين، أو بإمكاننا الحصول عليه".

المخاطر التي يواجهها القادة الأوروبيون الذين يتناولون العشاء في بروكسل ستؤكدها موجة قوية من النشاط الدبلوماسي الصيني في القارة.

في نفس الليلة التي من المقرر أن يناقش فيها الاتحاد الأوروبي موضوع الصين، من المتوقع أن يهبط الرئيس تشي جين بينج في إيطاليا، في المحطة الأولى من رحلة أوروبية تشتمل على موناكو وفرنسا.

تخطط روما لاستخدام الزيارة لتوقيع تأييد رسمي لحملة بكين الاستثمارية العالمية المثيرة للجدل، أي مبادرة الحزام والطريق.

في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، من المقرر أن يصل لي كي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني إلى بروكسل لحضور قمة قصيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي.

ستكون له إقامة أطول في كرواتيا، حيث سيحضر مجموعة 16+1 من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، بما في ذلك 11 بلدا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة طالما خشي الدبلوماسيون الأوروبيون من أن بكين تريد استخدامها لتقسيم الاتحاد الأوروبي.

يقول روبرت كوبر، المستشار السابق لأي كاثرين آشتون وخافيير سولانا رئيسي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "اكتشفت الصين أن بإمكانها الاختيار ضمن أعضاء مختلفين في الاتحاد الأوروبي، ومنع الاتحاد الأوروبي من اتباع سياسة بشأن الصين. فكرت الدول الأعضاء الأكبر في الاتحاد الأوروبي من وقت إلى آخر (علينا أخذ الصين بجدية أكبر)، على أنه لم يكن من الواضح أنها كانت تأخذ الصين بجدية أكبر".

نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين منذ ميدان تيانانمين كان إلى حد كبير محاولة لجني فوائد النمو السريع في البلاد.

على الرغم من أن حظر السلاح لا يزال ساري المفعول، وأن بروكسل وجهت انتقادات إلى بكين، إلا أن الأولوية كانت للأعمال.

الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين؛ والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة. في عام 2018، كانت الصين تمثل نحو خُمس واردات سلع الاتحاد الأوروبي وأكثر من عُشر صادراتها.

كما أصبحت الصين أيضا وجهة ومصدرا مهما للاستثمار. كانت شركة فولكسواجن العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات في الصين، خلال كثير من العقدين الماضيين، وكانت الصين تمثل 39 في المائة من مبيعاتها العام الماضي، بينما كانت شركات تراوح بين باسف BASF إلى كارفور إلى سيمنز لديها أيضا وجود كبير.

القصة تغيرت حيث أظهرت الشركات الصينية سريعة النمو رغبة متنامية في الأصول الأوروبية. مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفقا لإحصاءات التكتل وأبحاث أخرى.

النفوذ الاقتصادي المتنامي في بكين – واستعدادها لاستخدامه – زعزع الدول الأعضاء المؤثرة في الاتحاد الأوروبي.

هناك مناقشات مماثلة تدور في بلدان تراوح بين فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا إلى الدنمارك والسويد، إلا أن ألمانيا هي التي في مقدمة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الأكثر حدة.

بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، جادل بأن البراعة التكنولوجية المتنامية في الصين، هي أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل أوروبا بحاجة إلى استراتيجية صناعية أوروبية جديدة تدعم تطوير أبطال إقليميين.

وكان هو السياسي الأوروبي الأبرز الذي يحذر من المخاطر التي تهدد ازدهار ألمانيا المستقبلي من المنافسة الصينية.

دعت مجموعة الضغط للأعمال الرئيسية في ألمانيا بي دي آي BDI، في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى جعل اقتصاد ألمانيا أكثر "مرونة" إزاء المخاطر التي تشكلها المنافسة مع "اقتصاد تهيمن عليه الدولة" في الصين.

وقالت المجموعة في ورقة بحث للسياسة "إن إعانات بكين تسببت في زيادة القدرة الإنتاجية وتشوهات أخرى في الأسواق مثل الصلب".

كما ادعت أيضا أن الحوافز الضريبية الصينية والقروض الميسرة من المصارف الحكومية، تمنح الشركات القوة لشراء شركات التكنولوجيا.

الاستثمارات الصينية البارزة في شركات مثل دويتشه بنك وكوكا لصناعة الروبوتات الصناعية، أثارت المخاوف في برلين بشأن وصول بكين إلى أجزاء حساسة من الاقتصاد.

تعمقت هذه المخاوف في أنحاء أوروبا كافة بسبب المخاوف من استخدام معدات هواوي في شبكات الاتصالات الخلوية للجيل الخامس، وهي مخاوف تقول الصين "إنها لا أساس لها وغير عادلة".

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قامت برلين بتشديد القواعد على مراقبة الاستثمار لمنح السلطات مجالا أكبر للتدخل، عندما تبدأ الشركات غير الأوروبية بناء حصص في الشركات الألمانية.

تقول دانييلا شفارتزر، مديرة معهد أبحاث المجلس الألماني للعلاقات الخارجية "لفترة طويلة، كان قطاع الأعمال يبرز العلاقة مع الصين باعتبارها مكافأة، لكنه الآن يسلط الضوء على تكلفة هذا النوع من الارتباط. النقاش الآن هو تقليل المخاطر. ما المخاطر إذا انقلب بلد ما ضدك"؟



إطار

رهان على الصين

على الرغم من تحول موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إلا أن الشكوك تجاه بكين ليست مشتركة بين الجميع بالدرجة نفسها. الشك العميق لدى كثير من الدول الأعضاء في شمال أوروبا يتناقض مع المزاج السائد في أجزاء أخرى من التكتل، حيث إن بلدانا مثل المجر واليونان هي من المؤيدين الصرحاء لبكين.

أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، حذر البلدان الأوروبية الشقيقة في وقت سابق من هذا الشهر من إساءة استخدام الإجراءات الأمنية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية من الصين وأماكن أخرى.

وقال "إن هذا قد يؤدي إلى أن تصبح القارة أكثر حمائية". ووصف كوستا تجربة لشبونة مع الاستثمار الصيني بأنها "إيجابية جدا"، حيث أظهرت "الاحترام الكامل لإطار عملنا القانوني وقواعد السوق".

يقول دبلوماسيون "إن البرتغال هي واحدة من 13 بلدا في الاتحاد الأوروبي - نصف التكتل - التي توقع موافقة رسمية سرية على برنامج الاستثمار الدولي في الصين، مبادرة الحزام والطريق".

معظم الدول الشمالية الأعضاء نأت بنفسها عن المبادرة التي تسعى بكين بموجبها إلى تمويل وبناء البنية التحتية في أكثر من 80 بلدا حول العالم.

المشككون الأوروبيون في مبادرة الحزام والطريق يتهمونها بأنها غامضة، وعدائية من الناحية الاستراتيجية، ويمكن أن تفرض ديونا تسبب الشلل في الدول المستفيدة، وكلها ادعاءات تنفيها الصين.

قرار روما لمواصلة تعهدها بالتسجيل في مبادرة الحزام والطريق سيكون بمنزلة ضربة دبلوماسية لمصلحة بكين.

إيطاليا هي عضو مؤسِس للتكتل وعضو في مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى. مسودة الاتفاقية المكونة من خمس صفحات تقول "إن البلدين يعتزمان استكشاف جميع الفرص المتاحة للتعاون"، مع احتمال أن تقترض إيطاليا من بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية بقيادة الصين.

جيوفاني تريا، وزير الاقتصاد في إيطاليا، تبنى تبرير موقف روما من خلال الإشارة إلى عبارة إيطالية قديمة "إذا لم تكن جالسا على الطاولة، فأنت على قائمة الطعام". وجادل بأن إيطاليا يمكن أن تكون بمنزلة جسر بين الولايات المتحدة والصين وتساعد على وقف "نهج المواجهة" بين القوتين العظميين.

الصين تنفي أنها تحاول تقسيم الاتحاد الأوروبي. وتقول "إن أوروبا القوية تساعد الاستقرار الدولي وتفيد بكين".

وناشد المسؤولون الصينيون الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الحفاظ على الهياكل التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اللعب على الاستياء الأوروبي من الطغيان المتصور.

قال يانج يي وزير الخارجية الصيني الذي زار بروكسل هذا الأسبوع، في وقت سابق من آذار (مارس) الجاري "بالتأكيد ستضع أوروبا مصالحها الأساسية طويلة الأجل في الحسبان، وتتبع سياسة بشأن الصين تتسم بالاتساق والاستقلالية والمباشرة. بشكل عام، العلاقات بين الصين وأوروبا في حالة جيدة. يوجد كثير من المجالات التي نتفق بشأنها أكثر من تلك التي نختلف عليها".

يعتقد بعض المراقبين الصينيين أن المخاوف المتزايدة بشأن بكين هي جزئيا دلالة على انقسامات الاتحاد الأوروبي الداخلية، بما في ذلك حول الهجرة وصعود ما يسمى الأحزاب المناهضة للمؤسسة السياسية.

"المخاوف الحقيقية من بلدان الاتحاد الأوروبي الكبيرة هي أن الصين تحصل على مزيد من النفوذ في أوروبا، خاصة خلال فترة تشهد فيها أوروبا مرحلة غير مستقرة للغاية"، كما يقول تسوي هونج جيان، رئيس الدراسات الأوروبية في معهد الصين للدراسات الدولية.

ويضيف أنهم "يحاولون التوافق مع وجهة نظر الولايات المتحدة من خلال استخدام مخاوف الأمن القومي كذريعة من أجل سياسة أكثر عدائية".

في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة أكثر تماسكا بشأن الصين، فإن الصعوبة الأخرى التي يواجهها الاتحاد تأتي من الولايات المتحدة.

يمكن لأوروبا أن تستفيد من ثمار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي أقرته الصين الأسبوع الماضي، الذي سيعمل على تخفيف القيود على الشركات الأجنبية، وهو هدف موجود منذ فترة طويلة للأوروبيين.

يقول دبلوماسيون ومحللون "يحتاج الاتحاد الأوروبي ويريد التعاون مع الصين في محاولة لإنقاذ الاتفاقيات الكبيرة متعددة الأطراف، ولا سيما اتفاق باريس للمناخ".

فيما يتعلق بالتجارة، هناك تهديدات حرب رسوم جمركية وإن تراجعت، تشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي فضلا عن الصين، ما يجعل فكرة إنشاء جبهة تجارية مشتركة مستبعدا.

يقول فابريس بوتييه، أحد كبار المساعدين في شركة راسموسن جلوبال الاستشارية، "إن التكتل الآن معزول في معركته لمنع القواعد الصينية من أن تصبح المعيار العالمي بسبب الوزن الكبير لقدرتها التكنولوجية والصناعية".

"كثير من العملاء الذين نعمل معهم كانوا ينظرون إلى أوروبا كسوق، لكنهم الآن يدركون بشكل متزايد أن أوروبا منخرطة في مسابقة جغرافية سياسية"، كما يقول بوتييه، الذي يمثل عدة حكومات آسيوية في تعاملها مع بروكسل، ويقول "إن أوروبا قد تجد نفسها تتقلص".

ويضيف "هم يدركون أنه إذا لم تضم أوروبا صفوفها معا، فإن الأمر سيكون حالة من الاختيار بين العملاقين، دون وجود خيار يذكر بينهما".

يشعر الدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن أجندة القمة الخاصة بالصين يمكن أن تطغى عليها أزمة داخلية أخرى، هذه المرة بشأن "بريكست".

وحتى لو تمكن الزعماء فعلا من الاتفاق على النهج الأكثر تشددا "الذي يسعى إليه البعض" تجاه بكين، فإن أعمق المخاوف هو أنهم فوتوا لحظتهم منذ الآن.

يقول أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "هناك قدر من الواقعية أكبر بكثير، وقدر من إدراك الذات أكبر بكثير، بشأن طبيعة مصالحنا، والطريقة التي يمكننا بها الدفاع بقوة عنها. نرجو ألا يكون قد فات الأوان على ذلك".