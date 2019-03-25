بعد موجة ارتفاعات .. جني أرباح يتراجع بالأسهم السعودية دون 8700 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية 61 نقطة بنسبة 0.7 في المائة لتغلق عند 8647 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية 15 مليار ريال لتصل إلى 2.05 تريليون ريال تقريبا. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.81 في المائة ليغلق عند 1278 نقطة فاقدا عشر نقاط. وأشير في تقارير سابقة إلى أن مستويات 8720-8800 نقطة منطقة مقاومة ويصعب على السوق تجاوزها في ظل ارتفاع مكررات الربحية وعدم ظهور كثير من نتائج الشركات. ولم يصل التراجع حتى الآن إلى مستويات تثير قلق المتعاملين، وتبقى في نطاق جني أرباح طبيعي بعد موجة من الارتفاع، وتعد مستويات 8600 نقطة دعما في جلسة اليوم، بينما من المهم الحفاظ على منطقة الدعم 8550-8500 نقطة خلال الأسبوع كي تبقى السوق قادرة على العودة للربحية والدخول في موجة ارتفاع.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8708 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8643 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8647 نقطة فاقدا 61 نقطة ما يعادل نحو 0.7 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 300 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو ثلاثة ملايين سهم متداول لتصل إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع قطاع "الصناديق العقارية المتداولة" وحيدا بنسبة 0.03 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 680 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 568 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "كيان السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال، يليه "الخبير ريت" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 9.76 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 247 مليون ريال، يليه "كيان السعودية" بقيمة 212 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 172 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية