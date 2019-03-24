الرويس: قطاع الاتصالات الأسرع نموا في السعودية

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يعد الأسرع نموًا مقارنةً بالأسواق الأخرى، وذلك خلال مشاركته في منتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019.

وبين الرويس أثناء مشاركته في جلسة جمعت قيادات كل من هيئة الرياضة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدور الذي تلعبه الهيئة في تمكين بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر نشر خدمات النطاق العريض، والاستفادة من التطور في التقنيات، وطرح ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IOT-VNO) وتراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، بالإضافة إلى ربط وتبادل البيانات لـ (13) نوع من التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات إلكترونيًا بالتعاون مع "مراس" بما يسهم في تسهيل الحصول على التراخيص في زمن قياسي.

وأفاد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من أهم ركائز برنامج التحول الوطني المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويتضمن البرنامج أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م.

وأفاد الرويس أن محفزات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تكمن في الاقتصاد المحلي القوي، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتحويل المملكة لبوابة ارتكاز لخدمات الاستضافة والإنترنت.