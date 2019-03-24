محافظ "المركزي الصيني": مستوى الانفتاح المالي بشكل عام ليس عاليا

قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، يي جانج، في بكين اليوم خلال (منتدى تنمية الصين): "إنه بالرغم من أن الصين تقدمت بخطوات كبيرة، فإن مستوى الانفتاح في القطاع المالي بشكل عام ليس عاليًا، وأمامه مساحة كبيرة للنمو".

وأضاف، نحتاج لتحسين آلية الوقاية من المخاطر المالية بما يتفق مع الانفتاح المالي، كما ينبغي معاملة المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية بالمثل، وفقًا لنسب المساهمة ومجال العمل والتراخيص.وكان وانج تشاوشينج، رئيس هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية، صرح أمس، أن الصين تدرس جولة جديدة من تدابير الانفتاح.