البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.39 % ليغلق عند مستوى 14840.9 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة بلغت 0.12 % ليسجل 686.34 نقطة، وأضاف مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.13 % لينهي التعاملات عند مستوى 1743.02 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 3ر823 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.