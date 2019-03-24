"تداول" تطلق مؤشر "نمو - السوق الموازية ذو الحد الأعلى" اليوم

تطلق شركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤشر نمو - السوق الموازية ذو الحد الأعلى (نمو حد أعلى) وذلك ابتداء من اليوم الأحد وذلك كجزء من التغييرات الجوهرية التي تم الإعلان عنها سابقا والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها والسيولة المتداولة.

ويرتكز مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى على المنهجية نفسها المُتبّعة في حساب مؤشرات السوق الرئيسية ومؤشرات القطاعات مع إضافة حد أعلى بحيث لا يتجاوز وزن أي شركة في المؤشر نسبة 20% كحد أقصى وستتم مراجعة هذا المؤشر على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع دورة صيانة المؤشرات في تداول. هذا وسيكون مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى مؤشراً رئيسياً للسوق الموازية و سيتم عرضه على الصفحة الرئيسية لموقع تداول الإلكتروني بينما سيظل مؤشر السوق الموازية الحالي متاحاً عبر موقع تداول الإلكتروني وبوابة البيانات المرجعية الإلكترونية.