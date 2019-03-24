حجم الاستثمارات المباشرة الكورية الجنوبية في الهند تجاوز مليار دولار

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في الهند تجاوزت مليار دولار العام الماضي، أي ارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة بعام .2017

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات التي نشرها بنك الصادرات والواردات الكوري أوضحت أن الاستثمارات المباشرة الكورية الجنوبية بلغت 05ر1 مليار دولار العام الماضي، بعدما سجلت 516 مليون دولار فقط عام .2017

وبلغت الاستثمارات المباشرة أكثر من 300 مليون دولار في الفترة ما بين 2012 و .2016 وخلال عام 2011، بلغ حجم الاستثمارات الكورية الجنوبية في الهند 456 مليون دولار.

ويشار إلى أن شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات دشنت أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهواتف الذكية في يوليو الماضي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 120 مليون جهاز، في مدينة نويدا بولاية أوتار براديثش بشمال الهند.

وأوضحت البيانات أن 3ر88 % من الاستثمارات المباشرة في الهند أو نحو 930 مليون دولار، جرى استثمارها في قطاع الصناعة، في حين ارتفع عدد الشركات الكورية الجنوبية التي تم إنشاؤها في الهند من 113 عام 2017 إلى 118 العام الماضي.