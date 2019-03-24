مسؤول: الصين واثقة من تحقيق الأهداف الاقتصادية للعام 2019

قال نائب رئيس الوزراء الصيني اليوم إن اقتصاد الصين قد يواجه أوضاعا أكثر صعوبة هذا العام لكن الحكومة واثقة من تحقيق أهدافها الرئيسية للعام 2019.

وأكد هان تشنغ في كلمته أمام منتدى تنمية الصين إن بلاده ستعزز إصلاحات التوجه صوب اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي. وتوقع أن تتجاوز واردات الصين من السلع 12 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

تستهدف الصين نموا اقتصاديا بين ستة و6.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع 6.6 بالمئة في العام الماضي.