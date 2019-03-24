4 اتفاقيات في منتدى مكة المكرمة الاقتصادي .. بينها مشروع للطاقة الشمسية

شهد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع أربع اتفاقيات خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، الذي دشن فعالياته البارحة في العاصمة المقدسة، وتنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة ومكة المكرمة والطائف.

ووقع الأمير خالد الفيصل خلال المنتدى وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان اتفاقية لإنشاء مركز العالم الإسلامي في مشروع الفيصلية، واتفاقية ثانية مع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، أما الاتفاقية الثالثة فقد وقعها الأمير خالد الفيصل مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن لتشغيل الواحة العالمية في مكة، وفي المقابل تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع إبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة الافتتاح: "كفانا تأوها ونواحا وكفانا تألما وجراحا نريد كفاحا ونجاحا.. نحن مطالبون بتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة العباد".

وأكد أن العلم بدون عمل والكلام بدون فعل يعد هدرا والفوز لمن جد وصبر، مضيفا: "عزيمتنا سعودية وحكمتنا عربية وروحنا إسلامية".

من جانبه، ألقى الدكتور هشام الفالح رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الكلمة الافتتاحية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، أشار فيها إلى حرص اللجنة المنظمة للمنتدى منذ البداية بتوجيهات أمير المنطقة ونائب أمير المنطقة بالتركيز في المنتدى على برامج التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة لعلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتواءم مع "رؤية المملكة 2030" لتحقيق اقتصاد مزدهر وقوي.

ولفت إلى مساعي توجيه الاستثمارات نحو هذه المنطقة لتطوير وتنمية مدنها لتكون ملبية لطموحات سكانها وقادرة على استضافة الملايين من الحجاج والمعتمرين ولتصبح مكة المكرمة وكما هي قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وجهة حقيقية للاستثمار. وأضاف: "نطمح من القطاع الحكومي دعمه للقطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة".

واستهل المنتدى أعماله عقب حفل الافتتاح بجلسة وزارية رئيسة بمشاركة خمسة وزراء سعوديين، تحدث خلالها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، والدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، والمهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وماجد الحقيل، وزير الإسكان، والدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة.