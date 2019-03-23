"فيسبوك" تطرح واتساب بيزنس لأجهزة آيفون

بعد طرحه لأجهزة أندوريد في العام الماضي، بدأت "فيسبوك" في إتاحة نسخة جديدة من واتساب بيزنس لأجهزة آيفون، و "واتساب بيزنس whatsapp business"، تطبيق منفصل عن واتساب الأساسي ومصمم لمساعدة العلامات التجارية على التواصل مع الزبائن، وقد تلقى شكلا مختلفا تماما. وذكرت مدونة WABetaInfo المعنية بواتساب أن التطبيق المخصص لآيفون ظهر في "آب ستور" ببعض دول العالم، مشيرة إلى أنه سيسمح للمستخدم بالتحدث إلى العلامات التجارية المفضلة له وتوجيه أسئلة أو حتى تقديم شكاوى.

وقالت شركة فيسبوك المالكة لـ"واتساب" إن "واتساب بيزنس" مصمم في إطار الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، مضيفة أنه يتيح للشركات التفاعل مع الزبائن بسهولة باستخدام أدوات للتصنيف والرد السريع على الرسائل وغيرها. وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن العلامات التجارية ستدفع رسوما على استخدام بعض الخصائص داخل الخدمة ومنها إرسال إخطارات أو الرد على الطلبات بعد أكثر من 24 ساعة على أول اتصال. وأضافت أنه بوسع الشركات إنشاء لمحات عنها (بروفايل) مزودة بمعلومات مهمة مثل العنوان وطبيعة النشاط التجاري والموقع والبريد الإلكتروني.

من جهة أخرى يقوم مصممو تطبيق "واتساب" باختبار ميزات جديدة ستسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.

وأفاد موقع "WEBetaInfo" بأن إحدى الميزات الجديدة تدعى "المعلومة حول إعادة الإرسال"، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.

وتنحصر الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من أربع مرات.

وأضاف مصنعو التطبيق هذه الميزات لمساعدة المستخدمين على العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.