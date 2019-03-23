شهية البشر تهدد أسماك القرش بالانقراض

باتت أسماك قرش شهيرة مهددة بالاندثار بسبب شهية البشر على لحمها، وزعانفها، وذلك وفقا لتحذيرات القائمة الحمراء الجديدة للأنواع المهددة بالانقراض، التي أصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ووفقا لـ"الفرنسية" صنف الخبراء 17 نوعا من أصل 58، معرضة لخطر الانقراض.

ويقول نيكولاس دولفي الأستاذ في جامعة سيمون فرايزر الكندية ونائب رئيس مجموعة الخبراء في أسماك القرش في الاتحاد الذي يضم 174 خبيرا من 55 بلدا "إن النتائج مقلقة ولكن ليست مستغربة، حيث إن الكائنات التي لديها نمو بطيء، يسعى الأشخاص وراءها بشدة ولا تستفيد من التدابير الوقائية ضد الصيد الجائر".

وأضاف: "من أكثر الحالات إثارة للقلق حالة القرش الأزرق المهدد بالخطر بوتيرة أسرع من بقية أنواع أسماك القرش، فقد استنفدت هذه الأسماك، التي يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة، في أنحاء العالم مع انخفاض بنسبة 60 في المائة، في المحيط الأطلسي على مدى 75 عاما.

وأكد أنه في أيار (مايو) الماضي طلب من الدول أن تصوت بناء على اقتراح مكسيكي، لإدراج نوع من أسماك القرش على لائحة الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض، لافتا إلى أن التدابير لا تمنع صيد تلك الأسماك أو تجارتها، ولكن تساعد في تنظيمها.

وفي هذه اللائحة الحمراء الجديدة، صنفت ستة أنواع على أنها معرضة لـ"خطر كبير" و11 نوعا أخرى صنفت على أنها "في خطر" أو "ضعيفة".

وتضم أسماك القرش أكثر من 400 نوع، يعكف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة على تقييم وضعها بالنسبة إلى الحيوانات البرية، حيث يهتم الخبراء بأعدادها وتوزعها الجغرافي.

أما بالنسبة إلى علماء البيئة البحرية، فهم يدرسون وتيرة تراجع الأعداد، ما يتطلب نقاطا مرجعية وهو أمر حساس خصوصا في أعالي البحار.