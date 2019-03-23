طب الفضاء ينضم إلى مجهود الحرب العالمية ضد الإنفلونزا

في الذكرى المئوية الأولى، أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع استراتيجية إنفلونزا جديدة حتى عام 2030، ما أدى إلى إثارة نقاش كان يختمر منذ الوباء الأخير، قبل عقد من الزمن.

الحملة تأتي بعد قرن من وباء الإنفلونزا الإسبانية، أودى بحياة 50 مليون شخص – أكثر من الذين لقوا حتفهم في ساحات القتال في الحرب العالمية الأولى – ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة يكافحون لإيجاد طرق أفضل للتصدي للفيروس.

على الرغم من كل المخاوف بشأن وباء إيبولا والالتهابات الناشئة الجديدة مثل "ميرس" و"سارز"، إلا أن الإنفلونزا القديمة – في أشكال جديدة ومتغيرة باستمرار – لا تزال تشكل عبئا كبيرا.

تشير التقديرات إلى وجود مليار حالة سنويا، وما يراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين حالة خطيرة، ونحو 300 ألف إلى 600 ألف حالة وفاة.

يشير تقرير منظمة الصحة العالمية، إلى أن العولمة والتوجه نحو المدن وزيادة التنقل كلها تخاطر بتسريع انتشار الوباء التالي، مثلما تفعل عوامل تشتمل على معامل تربية المواشي والتجارة الدولية بالدواجن، التي تؤوي فيروسات طيور يمكن أن تتحول وتعرض البشر إلى الخطر.

الحاجة إلى تحديد أكثر سلالات الإنفلونزا انتشارا كل عام وإنتاج اللقاحات بالطرق القديمة استجابة لذلك لا تزال مرهقة.

هناك حاجة إلى تحسين العقاقير والتشخيصات، خاصة لتجنب إساءة استخدام المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى مقاومة جديدة للعقاقير.

في الوقت الحالي، لا تزال تقنيات الوقاية الموجودة منذ قرون التي تشمل غسل الأيدي وتجنب الحشود أثناء الإصابة، مكملات أساسية لتقنيات العلاج الجديدة.



3 أسئلة



نلتقي هنا كيفين واتكينز، رئيس منظمة "أنقذوا الأطفال"، وهي مؤسسة خيرية تنظم حملات لزيادة جهود رامية إلى التصدي للالتهاب الرئوي، ينوي عقد قمة في مطلع عام 2020.



لماذا تهتم كثيرا بشأن الالتهاب الرئوي؟



إنه أكبر مرض مهمَل وأكبر قاتل للأطفال، حيث يتسبب في وفاة نحو مليون طفل كل عام. التدخلات الحالية يمكن أن تنقذ كثيرا من الأرواح.

هذا المرض لم يلتقطه رادار الجهات المانحة لأنه يؤثر في الأكثر فقرا. هذا فشل مروع لوكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية مثلنا.

علينا إدراجه على جدول الأعمال، وإلا فلن نصل أبدا إلى هدف عام 2030 المتمثل في الوصول إلى "صفر" حالة وفاة يمكن تجنبها.



ما الذي يجب القيام به؟



كل بلد مثقل بالأعباء ينبغي أن تكون لديه خطة عمل لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

نحن بحاجة إلى زيادة التشخيص وتوفير المضادات الحيوية بشكل جذري، وتعزيز الإحالة لضمان حصول المرضى على الأكسجين منخفض التكلفة.

لقاح المكورات الرئوية سيكون له تأثير كبير، لكنه أغلى منتج يشتريه تحالف جافي "تحالف اللقاحات العالمي"، الذي نموله للبلدان ذات الدخل المنخفض، كما يجب استخدامه على نطاق أوسع في البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الهند.



ما رأيك في الانتقاد الحالي للمساعدات الدولية؟



المملكة المتحدة واحدة من أغنى البلدان في العالم. فكرة أنها لا تستطيع تحمل لعب دور قيادي تقلل من شأننا كبلد. ينبغي أن نقول الحقيقة حول ما يمكن أن تفعله المساعدات: عدم تقديم ادعاءات مبالغ فيها بل أدلة حقيقية للجمهور، وتوفير منصة للأطفال الذين يستفيدون حتى يتمكنوا من سرد قصصهم. وكالة دي إف آي دي Dfid للإعانة البريطانية مسؤولة بشكل أكبر، وتقدم أدلة أكثر من أي وزارة أخرى في المملكة المتحدة.



نظرة على الرسم البياني



حالة الطوارئ الصحية في فنزويلا: الحالة الرهيبة للصحة العامة في فنزويلا، التي مزقتها الأزمات السياسية والاقتصادية، شهدت منذ نصف عقد من الآن ارتفاعا كبيرا في وفيات الرضع والأمهات، وتفشي الأمراض التي تمكن الوقاية منها باللقاحات. انقطاعات التيار الكهربائي ألحقت الضرر أيضا بإمدادات مياه الشرب. "لانسيت" و"رويترز".



جولة إخبارية



"أمريكا أولا": مقترحات الموازنة الأمريكية التي قدمها الرئيس ترمب تضمنت أموالا أكثر لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في الداخل – وإن كانت أقل بكثير من اللازم – وهناك أيضا تخفيض في البرامج الخارجية مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والمبادرة ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. "نيويورك تايمز"، "ديفيكس"، "واشنطن بوست" و"فوكس".

رئيس إدارة الغذاء والدواء: تم تعيين نيد شاربليس، مدير المبادرة الوطنية للسرطان في الولايات المتحدة، رئيسا بالوكالة لإدارة الغذاء والدواء.

وتراجعت أسهم شركات التبغ بسبب رهان المستثمرين على أن إدارة الغذاء والدواء ستواصل موقف الرئيس السابق، سكوت جوتليب، القوي ضد الصناعة.

وأعلنت هيئة التنظيم قيودا جديدة على مبيعات السجائر الإلكترونية ذات النكهات. "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تايمز".

غذاء الفكر: العادات الغذائية في العالم تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك وفقا لتقرير نشرته "فاينانشيال تايمز" عن مستقبل الغذاء: في حين إن مليار شخص يعانون الجوع، إلا أن ضعف ذلك الرقم يأكل كثيرا من الأشياء غير السليمة.

نشرت منظمة الصحة العالمية أدوات جديدة لمراقبة التسويق الرقمي للمنتجات غير الصحية للأطفال. معايير الغذاء باتت أيضا قضية رئيسة في "بريكست". "فاينانشيال تايمز"، "ستات"، "منظمة الصحة العالمية" و"لانسيت".

آمال فيروس نقص المناعة البشرية: على الرغم من تفاؤل الأسبوع الماضي حول "علاج فيروس نقص المناعة البشرية"، إلا أن أكبر دراسة وقائية على الأطلاق أظهرت أن المعركة قد تكون أصعب مما كان متوقعا. "ساينس" و"فاينانشيال تايمز".

مخاطر المواد الكيميائية: يبلغ حجم صناعة المواد الكيميائية العالمية فيمة خمسة تريليونات دولار كانت مسؤولة عن 1.6 مليون حالة وفاة يمكن تجنبها، و45 مليون عام من الحياة المعدلة حسب "الإعاقة" في عام 2016.

من المقرر أن يتضاعف حجم القطاع بحلول عام 2030، ما يشكل تحديات جديدة لاحتواء التسربات ومنعها من دخول السلسلة الغذائية. "تقرير الأمم المتحدة عن آفاق صناعة الكيماويات العالمية".

ترويج النوم: اليوم العالمي للنوم يهدف إلى "زيادة الوعي للنوم باعتباره امتيازا بشريا، غالبا ما يتأثر بعادات الحياة العصرية"، لكن فكرة أننا ينبغي أن نطمح جميعا إلى كتلة واحدة غير منقطعة من النوم هي ابتكار حديث، كما يقول أحد المؤلفين، الذي يشير إلى أننا أصبحنا ندرك "عادات النوم الجديدة وجداول الأعمال التي تحملها". "اليوم العالمي للنوم" و"جارديان".

الحياة في الخطوط الأمامية: "عندما يغادر الناس منزلهم في الصباح، فإنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إليه في المساء". أمضت شبكة بي بي سي BBC أسبوعا مع طاقم إسعاف في كابول، العاصمة الأفغانية، وهي احدة من أخطر المدن في العالم. "بي بي سي".

علم الوراثة والأخلاقيات: مطورو كريسبر، "أداة تعديل الجينات"، كانوا من بين الذين طالبوا بوقف نشاط تعديل الجينات البشرية، بعد الضجة حول "تصميم الأطفال" في الصين.

هناك فيلم وثائقي جديد يرسم تاريخ "كريسبر": "أهم اكتشاف علمي في القرن الحادي والعشرين". "نيتشر"، "فاينانشيال تايمز"، و"اندر كولابوريتف".

توسيع المجموعة الجينية: يشار إلى مشروع جينوم بشري بقيمة 2.7 مليار دولار بأنه "دليل تشغيل للجنس البشري"، لكن قاعدته الأوروبية الساحقة من البيض تعني أن الأشخاص من خلفيات مختلفة، لن يستفيدوا من الثورة الجينية. "ستات".

التثقيف بشأن اللقاحات: تم منع الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات الآن من دخول المدارس الإيطالية، بعد خلاف مدمر بشأن اللقاحات الإلزامية التي أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة.

قسم الآراء في "نيويورك تايمز" توصل إلى طريقة ممتعة لتوصيل الرسالة. "بي بي سي" و"نيويورك تايمز".



أفضل المقتبس من المجلات



تحذير حول الولادة القيصرية: إعلان التحذير بخطر وفيات الأمهات عقب إجراء عملية ولادة قيصرية في إفريقيا، ربما يكون أعلى 50 مرة مما هو في البلدان الغنية، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين الإجراءات.

وفيات الأطفال المولودين من خلال عمليات قيصرية كانت ضعف المتوسط العالمي. "لانسيت".

وباء العقاقير المزيفة. تصل التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي نتيجة الأدوية المزيفة أو متدنية المستوى إلى 200 مليار دولار، وترتبط بآلاف الحالات من الوفيات – خاصة في البلدان الأكثر فقرا – وزيادة المقاومة لمضادات الميكروبات.

أدوية مكافحة الملاريا المزيفة تتسبب وحدها في مقتل 155 ألف طفل سنويا. "المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والصحة العامة".

الاختناق حتى الموت. قد تكون الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في أوروبا مرتفعة بحيث تصل إلى 790 ألف حالة سنويا، ضعف التقديرات السابقة. وقد يصل مجموع الوفيات في كل أنحاء العالم إلى 8.8 مليون حالة، بدلا من التقديرات السابقة التي كانت نحو 4.5 مليون حالة، أو أكثر من الرقم الإجمالي الناجم عن التدخين.

تعتزم السلطات الإنجليزية ردع السائقين الذين يستخدمون مركبات شديدة التلويث ويدخلون بها المناطق المأهولة بالسكان.

توصلت دراسة أمريكية إلى أن الأمريكيين السود والأمريكيين من أصل إسباني، عانوا بلا داع مشكلة تلوث هواء تسبب فيها استهلاك يخص الأمريكيين البيض.

أفاد تقرير مستقل صادر عن الأمم المتحدة بأن الدمار البيئي قد يتسبب في مقتل ملايين الأشخاص بحلول عام 2050، إلّم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. "مجلة القلب الأوروبية"، "فاينانشيال تايمز"، "التلوث البيئي"، "بناس" و"رويترز".



المراهقون الضعاف



سكان العالم الذين تراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما يشكلون الآن الشريحة الأكبر في التاريخ، بعدد يصل إلى أكثر من 1.8 مليار شخص.

يواجه هؤلاء المراهقون زيادة في عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الصحية. "لانسيت".

ليس حلوا إلى هذه الدرجة. كثير من العلامات التجارية الكبرى لعصائر الأطفال كانت تعود ملكيتها في السابق إلى شركات التبغ. وإليكم كيف كان يتم تطوير تقنيات لتسويق تلك العصائر السكرية للأطفال "المجلة الطبية البريطانية".

إذا أردت أن تغامر بالسفر إلى الفضاء. كان طب الفضاء حتى الآن من اختصاص الحكومات ورواد الفضاء المختصين، إلا أنه مع اقتراب عصر السفر الخاص إلى الفضاء، فإن هذا سيتوسع لخدمة مجموعة أكثر تنوعا بكثير. "مجلة نيو إنجلاند الطبية".



حدث خاص بـ"فاينانشيال تايمز"



سيعمل مؤتمر قمة الجراحة الرقمية الذي تقيمه "فاينانشيال تايمز" في سان فرانسيسكو في الـ21 من آذار (مارس) الجاري، على تفحص الآلية التي ستتمكن من خلالها تكنولوجيات الجراحة في الجيل المقبل، من تغيير طبيعة الأداء في غرف العمليات.



الكلمة الأخيرة



صدمة المستقبل. استخدام البيانات الوراثية لتشخيص أنظمتنا الغذائية والأدوية التي نتناولها آخذ في التزايد بشكل وثيق.

ما رد فعل الناس عندما يصبح مستقبلهم الطبي مكشوفا؟ ماذا لو ورد في تقرير طبي أن هنالك خطرا متزايدا لإصابة المرء بمرض أو حالة ليس لها علاج؟ "إندبندنت".