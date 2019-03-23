مظاهرات جديدة لأنصار "السترات الصفراء" في باريس ومدن أخرى

تظاهر أنصار حركة "السترات الصفراء" اليوم السبت مجددا في العاصمة الفرنسية باريس وفي مدن فرنسية أخرى.

وذكرت محطة إذاعة (فرانس إنفو) اليوم أن السلطات الفرنسية ألقت القبض مؤقتا على 31 شخصا في باريس وحدها، مشيرة إلى وجود العديد من المسيرات في العاصمة، وأضافت أنه تم القبض على أشخاص أيضا في مدينة نيس على شاطئ الريفيرا.

كانت احتجاجات السبت الماضي شهدت أعمال عنف خطيرة، مما دفع السلطات الفرنسية إلى منع التظاهر في شارع الشانزليزيه الشهير ومناطق أخرى للحيلولة دون وقوع المزيد من حوادث العنف والنهب.

ولأول مرة، تنشر السلطات الفرنسية جنودا من فرقة "سنتينال" لمكافحة الإرهاب بغرض حماية المباني والميادين وتخفيف العبء عن الشرطة.

يذكر أن هذه هي المرة التاسعة عشرة على التوالي التي تتظاهر فيها الحركة ضد السياسة الإصلاحية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.