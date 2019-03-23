وصول ولي عهد الكويت وولي عهد دبي وممثل سلطان عمان وممثل ملك البحرين إلى الرياض

وصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم إلى الرياض، وذلك لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقبال في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية. ‏

كما وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض اليوم، لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.



ووصل ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي الرياض اليوم، وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، ومندوب عن المراسم الملكية.



كما وصل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية إلى الرياض اليوم ، لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.