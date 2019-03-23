خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم بالصياهد الجنوبية للدهناء الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الأبل، كلا من الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، ودولة رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان ابيلغازييف محمد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الشباب والأعمال الخيرية، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ووزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشيخ سعد محمد السعدي، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية سيد محمد ولد محم.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي.

ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين كلمة قال فيها :" سيدي خادم الحرمين الشريفين، قبل قرابة سنتين، في السادس والعشرين من شهر شوال، سنة ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين للهجرة النبوية الشريفة، نظرتم بعين حكمتكم ورعايتكم، إلى رمز جميل في ثقافتنا وحاضرنا، وموروث عميق في تاريخنا، فأمرتم بإنشاء نادٍ للإبل، ليشكل رابطة تجمع وتنظم ملاك الإبل والمعتنين بها، وقد جعل الله تبارك وتعالى الإبل آية على قدرته وعجيب صنعه ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ، كما أودع عز وجل فيه عظيم آلائه ونعمه ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير ) .

وأضاف ابن حثلين قائلا :" إن هذا المهرجان يحمل اسم الملك المؤسس – رحمه الله – هذا المهرجان الذي تنضوي في معانيه، أصالة الماضي، ونهضة الحاضر، وأمل المستقبل، وهو أول مهرجان ينظمه نادي الإبل، تحت إشراف سيدي سمو ولي العهد، الذي لم يفتأ عن السعي في كل ما من شأنه تنظيم وتطوير النادي والمهرجانات والسباقات، اجتماعياً وإعلامياً، أمنياً وطبياً، اقتصادياً وقانونياً، حتى أصبح للنادي قدرة مميزة على استيعاب رواد الإبل وإبلهم، القادمين بكثرتهم من أطراف وطننا الغالي، ومن خليجنا الحبيب، وطموحنا أن يكون ذات يوم مقصد المهتمين بالإبل من العالم كله، ومحط رحالهم وترحالهم، أسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية الأمن والرخاء، وأن يحيطكم بالعز والتأييد .

ثم انطلق الشوطان الأخيران لسباق الهجن فئة (الحيل).

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسليم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

فئة الجمل 100 :

عمير بن فهد بن شنار القحطاني ( وضح)، اهلال بن عائض بن دغيثر العتيبي ( صفر)، حمد بن عوضه بن علي المري ( مجاهيم ) ، مطلق صقر عبدالله الفطيماني السهلي ( شعل ).

فئة الجمل 50 :

الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد ( مجاهيم )، موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى ( شقح )، عايض بن رفعان بن عايض القحطاني ( حمر )، مترك نايف تركي بن حجنة ( شعل )، طلق ظافي آل روق القحطاني ( وضح ) ، محمد فهاد بن جخدب السعدي القحطاني ( صفر ).

فئة الجمل 30 :

تركي بن سعد بن سويد الحقباني ( وضح )، عبدالله بن ناصر بن عبدالله الجبري ( صفر ) ، سيف محسن بخيت حفيظ المزروعي ( مجاهيم )، فالح بن محمد فالح بن شويشان ( شعل )، نايف بن عبدالمحسن بن صالح الراجحي ( حمر )، هادي بن عبدالله عبدالهادي الدوسري ( شقح ).

كما سلم خادم الحرمين الشريفين جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، حيث فاز بالمركز الأول في شوط زمول عام ( نبه) لحمد بن راشد بن غدير من الإمارات العربية المتحدة ، وفاز في الشوط الثاني زمول مفتوح ( غازي) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد مطر الخييلي، كما فاز في شوط الحيل العام (هلا) لسلطان السبوسي من الإمارات العربية المتحدة، وفاز بشوط الحيل مفتوح ( مرضية) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد محمد الخييلي.

وكرم خادم الحرمين الشريفين الراعي الإعلاني للمهرجان " الشركة العربية للتعهدات الفنية " تسلمها محمد الخريجي.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والحضور عرض المنقيات المركز الأول فئة مائة ( وضح، شعل، صفر، مجاهيم)، وفئة خمسين ( شقح، حمر).

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين وضيوف المهرجان ، عروض النوماد ( البداوة العالمية ) .

عقب ذلك أديت العرضة السعودية.

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من مؤلف عالم النوماد رئيس الاتحاد العالمي لرياضة الشعوب الرّحل أشكات بيكاييف الكتاب التاريخي والميدالية التقديرية لعالم النوماد( البداوة العالمية ).

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.

حضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، والأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، و

الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المهتمين بسباقات الهجن .