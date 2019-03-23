مسيرات مقررة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد مع احتدام أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن ينظم آلاف من المعارضين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسيرة في وسط العاصمة لندن اليوم السبت للمطالبة بإجراء استفتاء جديد مع احتدام أزمة الخروج بما يهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يحيط بكيف ومتى سيتم الخروج من التكتل أو إن كان سيتم من الأصل مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.

وألمحت ماي أمس الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره. وذكرت صحيفتا التايمز والديلي تلجراف أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

ومن المقرر أن يحتشد محتجون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عند ماربل آرش عند طرف متنزه هايد بارك الشهير عند الظهيرة على أن تمر المسيرة بجانب مقر الحكومة في داونينج ستريت وتنتهي أمام البرلمان.