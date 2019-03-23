انخفاض كتلة النقد في لبنان خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 مارس 2019

انخفضت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 مارس 2019 بقيمة 256 مليون ليرة لبنانية لتصل إلى 250 ملياراً و210 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل بنسبة 0.05%، مقومة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على الودائع بمقدار 579 مليار ليرة لبنانية، بينما زادت العملة المتداولة بمقدار 233 مليار ليرة.

ولفت إلى أنّه على على مدار الأسبوع،ارتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 90.77 مليار ليرة لبنانية، وذلك نتيجة للزيادة في الودائع لأجل والودائع الإدخارية المقومة بالعملة المحلية بمقدار 213 مليار ليرة لبنانية، بينما انخفضت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمبلغ 81 مليون دولار أمريكي.