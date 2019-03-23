تحذير طبي من "الأثر التدميري" للمضادات الحيوية

نبه باحثون بريطانيون، مؤخرا، إلى تبعات كارثية للمضادات الحيوية التي يتناولها الناس باستمرار لمواجهة الأمراض العابرة التي تلم بهم بين الفنية والأخرى.

فإن أخذ مضادات حيوية لمرة واحدة قد يكون كافيا لتدمير بكتيريا مفيدة في الأمعاء، بشكل دائم أو لفترة لا تقل عن عام بحسب سكاي نيوز.

وكشف باحثون من كلية لندن الجامعية "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، أن وصفة واحدة من المضادات الحيوية تستطيع إحداث تغيير في تركيبة "المكروبيوم" وهو مجموعة تضم تريليونات البكتيريا والفطريات التي تعيش في جسم الإنسان وتعمل على ضبط الجهاز المناعي، فضلا عن إنتاج الفيتامينات وتسهيل تخلص الجسم من الفضلات.

ويوجد نحو ألف نوع من البكتيريا في أمعاء الإنسان الذي ينعم بصحة جيدة، وكلما زاد هذا العدد كانت الجهاز المناعي للإنسان أكثر تحصينا.

وأوضح الباحثون أن المضادات الحيوية تؤدي إلى تراجع أنواع البكتيريا في الأمعاء، وهذا الأمر يؤدي إلى تزايد احتمال الإصابة بالأمراض.

وفي وقت سابق، ربط علماء بين مشكلات في بكتيريا الأمعاء واضطرابات مثل السمنة ومرض باركنسون والربو والحساسية والسكري والتوحد والسرطان.

وتحرص هيئة الصحة العمومية ببريطانيا، في الوقت الحالي، على تقليل تناول المضادات الحيوية، وسط مخاوف من أن يؤدي الإكثار منها إلى ظهور متاعب صحية مستعصية عن العلاج.