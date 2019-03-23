تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. "أنت التالية"

نالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إعجابا وتقديرا واسعين، مؤخرا، بعدما تعاملت باحترافية مع هجوم المسجدين الدامي، لكن هذا الأمر لم يرق ليمينيين متطرفين فأرسلوا إليها تهديدات بالقتل على موقع تويتر بحسب سكاي نيوز.

وتجري الشرطة النيوزيلندية تحقيقا بشأن تغريدتين على الأقل، بالنظر إلى ما ورد فيهما من تهديد صريح لحياة أرديرن التي أدارت باقتدار واحدة من أحلك محطات العنف في تاريخ البلاد.

وتم إرسال تغريدة تحمل صورة سلاح إلى حساب رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى جانب نص يوحي بالتهديد "أنت القادمة"، ثم جرى تغريد الصورة مرة ثانية في تويتر.

وظلت الصورة في موقع تويتر لمدة 48 ساعة ثم قامت منصة التواصل الاجتماعية بحذف الحساب الذي أرسلها، في الرابعة عصرا من يوم الجمعة.

وأوضح متحدث باسم تويتر أن الموقع اتخذ إجراءات سريعة بعد تلقيه إخبارا بشأن التغريدة، وأوضح أن الحساب كان ينشط منذ مدة في الترويج لأفكار تدافع عن تفوق العرق الأبيض.