متسولو بريطانيا.. يجنون أموالا طائلة

يتخذ المتسولون جوانب الطرق مرتدين ملابس رثة، في محاولة لاسترداد عطف المارة، قد يكون بعضهم بحاجة، إلا أن الحكايات شرقا وغربا تظهر ثراء بعضم.

وفي قلب العاصمة البريطانية، لندن، رجل يتظاهر بأن متسول، لكنه يسكن في شقة لا يستطيع الكثيرون شراءها، وآخر يجني أموالا تصل إلى 800 دولار في اليوم بحسب سكاي نيوز.

وكانت هذه بعض من القصص التي كشف عنها برنامج وثائقي لـ"قناة 4 " في بريطانيا، وحمل اسم " 60 يوما في الطريق"، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

واستغرق البرنامج نحو شهرين، تتبع خلاله معده إد ستافورد متسولين ومشردين في مدن بريطانية عدة مثل غلاسكو ومانشستر ولندن، التي كانت الأكثر جذبا لهؤلاء.

وخلال تصوير البرنامج الذي تم بكاميرات خفية"، اكتشف ستافورد أن عددا من هؤلاء المتسولين والمشردين مزيفون، لا بل يجنون أرباحا ويمتلكون عقارات.