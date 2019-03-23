خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث اليوم

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم اليوم السبت الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في تصريح بهذه المناسبة إنَّ تشريف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله ـ لهذا الحفل الختامي يُعد تتويجاً للجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الأبرز عالميًّا في العناية بالإبل وتأصيل مكانتها تراثيًّا.

وأوضح أنَّ المهرجان في نسخته الثالثة حقق حضوراً مضاعفاً عن العام الماضي وذلك لتنوع الفعاليات التي نالت استحسان الحضور.

وبين أنَّ القرية السعودية للإبل ستشهد صباح السبت برنامجاً احتفاليًّا يبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما ستقدم منقيتي المركز الأول لفئة الخمسين ومنقيات فئة المئة عرضاً لمزايين الإبل أمام منصة الحفل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أنه سيتم خلال الحفل تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.