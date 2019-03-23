105 مليارات ريـال أرباحا مجمعة لـ 119 شركة مدرجة في السوق المحلية

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 عند 8708 نقاط بمكاسب 125 نقطة بنسبة 1.5 في المائة.

وزادت القيمة السوقية للأسهم السعودية 29 مليار ريال لتصل إلى 2.06 تريليون ريال. وارتفع مؤشر "إم تي 30" 20 نقطة بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 1288 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أن السوق ستسعى للوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام.

وستواجه السوق مقاومة في منطقة 8720 - 8800 نقطة، إذ ستشكل تحديا على السوق في تجاوزها، خاصة في ظل استمرار قيم التداولات المنخفضة. ويعد نهاية هذا الشهر، الموعد الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية، ما سيجعل الفترة المقبلة كثيفة في إعلانات الشركات، حيث إنه حتى الآن لم تعلن نحو 72 شركة عن نتائجها المالية، من أصل 191 شركة.

في حين بلغت الأرباح المجمعة لـ 119 شركة أعلنت نتائج الربع الرابع من العام الماضي، نحو 105 مليارات ريال بنمو 3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8582 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أعلى نقطة عند 8714 نقطة رابحا 1.53 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8539 نقطة فاقدا 0.51 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 8708 نقاط رابحا 125 نقطة بنسبة 1.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 578 مليون ريال لتصل إلى 16.2 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. في حين ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 75 مليون سهم متداول لتصل إلى 755 مليون سهم متداول، بينما بلغ معدل التدوير 1.5 في المائة.

أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 573 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 13 قطاعا مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.3 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



أداء الأسهم

كان الأعلى ارتفاعا "الخضري" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 6.30 ريال، يليه "عناية" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 9.2 في المائة ليغلق عند 13.94 ريال.

وتصدر المتراجعة "المعذر ريت" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 7.50 ريال، يليه "ميفك ريت" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 9.35 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 755 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية