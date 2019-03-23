صندوق دولي لدراسة الثروات المرجانية لخليج العقبة والبحر الأحمر .. وتوطينها عالميا

"الشعاب المرجانية في خليج العقبة والبحر الأحمر قادرة على مقاومة الزيادة في درجة حرارة المياه". هذا الخرق العلمي، كان في صلب مؤتمر دولي عقد أمس في العاصمة، بيرن، برعاية وزارة الخارجية السويسرية.

تحت شعار "حوار بين العلم والدبلوماسية"، أعلن وزير الخارجية السويسري، إيكازيوكاسيس، أمام المؤتمر دعم سويسرا لمشروع المعهد التقني العالي في لوزان لإنشاء "مركز للبحوث عابر للحدود الوطنية في البحر الأحمر" يتولى دراسة الثروات المرجانية لخليج العقبة والبحر الأحمر.

وكشفت البحوث التي نوقشت في المؤتمر من قبل باحثين دوليين كبار من ضمنهم باحثون في المعهد التقني الاتحادي العالي في لوزان (EPFL) أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة لها قدرة فريدة على مقاومة ارتفاع درجات حرارة المياه الناجمة عن تغير المناخ.

ويهدف مشروع المعهد إلى التحقيق في هذه الظاهرة الفريدة- التي يمكن أن تكون حاسمة في الحفاظ على نظم الحياة البيئية البحرية marine ecosystems. وللقيام بذلك، سيتم إنشاء صندوق يمكنه الاستفادة من خبرة المجتمع العلمي مع اختيار المشاريع على معايير التميز العلمي.

وبين المؤتمر أنه إذا كان لشعاب المرجان في خليج العقبة والبحر الأحمر قدرة على مقاومة الزيادة في درجة حرارة المياه، فليس لنظيراتها في أي مكان آخر في العالم مثل هذه القدرة. وعليه، يمكن استخدام هذا الاكتشاف لإعادة ملء، أو توطين الشعاب المرجانية في أجزاء أخرى من العالم، الأكثر تأثرا بآثار الاحترار العالمي، حسبما خلصت نقاشات المؤتمر العلمي.

رغم ذلك، لا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على بعض الجوانب التقنية للمشروع. غير أن الأمور قد انطلقت إلى بداية واعدة، حسب، مارتن فيتيرلي، رئيس المعهد التقني الاتحادي العالي في لوزان، الذي ضمن مع فريقه من الخبراء في تعليم الأجيال المقبلة من المهندسين على مواصلة الاستثمار في هذا المشروع. وفي هذا السياق، قرر المعهد التقني العالي في لوزان إنشاء مركز إقليمي للبحوث باسم "مركز البحر الأحمر العابر للحدود الوطنية".

وقال وزير الخارجية، إيكازيوكاسيس: على الرغم من هذه الخصائص الفريدة التي تستحق أن يتم التحقيق فيها، يجب ألا ننسى أن الشعاب المرجانية- سواء في خليج العقبة أو في أي مكان آخر في البحر الأحمر- ليست محصنة ضد العوامل البشرية، مثل التلوث والإفراط في الصيد. وحماية هذه الشعاب المرجانية ليس أمرا حاسما بالنسبة للحياة البيئية البحرية فحسب، بل أيضا للبحوث العلمية ولاقتصاد المنطقة.

وقال: "رأيت الصور والأفلام المأخوذة من تحت مياه خليج العقبة والجمال الطبيعي المحض، أنه أمر مذهل حقا، مشاهد لا يمكن أن توصف. لكن ماذا سيحدث لو خسرنا مع الطبيعة بعضا من هذا الجمال؟ ما هي التداعيات الاقتصادية للمنطقة؟

وكان هناك في قاعة جانبية لقاعة الاجتماع معرض للأفلام والصور عن أنواع مذهلة ومتعددة من الشِعاب المرجانية في خليج العقبة التقطتها المصورة السويسرية، كلوديا شيلدنخت.

وقال، وزير الخارجية السويسري: معرض الصور المعروض هنا اليوم هو تذكرة بصرية صارخة بما قد تخسره البشرية يوما ما إذا لم نكن حذرين في الحفاظ على هذه الثروة.

مِن بين العلماء الذين حضروا المؤتمر، البروفيسور هيرفيكشوبر المدير العام السابق للمنظمة الأوربية للأبحاث النووية (سيرن).

وفي المؤتمر، أوضح، مارتن فيتيرلي، رئيس المعهد التقني الاتحادي العالي في لوزان أهمية مشروع الشعاب المرجانية في خليج العقبة والبحر الأحمر. وقال: "بالنسبة لي شخصيا، ليس هناك ما هو أكثر إلهاما من العمل في هذا المشروع".