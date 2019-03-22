توقف حركة الطيران بمطار فرانكفورت بسبب طائرة مسيرة

قررت إدارة مطار فرانكفورت الألماني اليوم الجمعة إيقاف حركة الطيران لمدة تناهز نصف الساعة بسبب اكتشاف طائرة مسيرة تحلق جنوب المطار.

وقال متحدث باسم الشركة القائمة على تشغيل المطار "فرابورت" إن المطار أوقف إقلاع الطائرات وهبوطها بين الخامسة وست عشرة دقيقة والخامسة وخمس وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم.

أضاف المتحدث أن حركة التشغيل أوقفت عملا بمبدأ "السلامة أولا" إلى أن تزال أسباب وقف التشغيل.

وذكر المتحدث أن الطائرة اختفت بعد ذلك من جنوب المطار ولم تعد الرقابة الشرطية تراها، ما أدى إلى استئناف الطيران ثانية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود طائرتين مسيرتين، لكنها عدلت تصريحاتها من بعد بأنها واحدة فقط.