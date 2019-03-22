النحاس يسجل أكبر أسبوع من الخسائر منذ ديسمبر مع صعود الدولار

هبطت أسعار النحاس اليوم الجمعة بعد بيانات أوروبية وأمريكية ضعيفة لنشاط المصانع أثارت تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ودفعت الدولار للصعود.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.6 في المئة إلى 6312 دولارا للطن، متراجعة من أعلى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 6555.50 دولار الذي وصلت إليه في جلسة الخميس.

وسجل المعدن الأحمر أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر مع هبوطه 1.7 في المئة.

وقال محلل في كومرتس بنك إن بيانات أوروبية تظهر أن نشاط المصانع انكمش بأسرع وتيرة في حوالي ست سنوات وبيانات أمريكية باهتة تثيران مخاوف من أن نموا عالميا ضعيفا سيقوض الطلب على السلع الأولية.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود النيكل منخفضة 0.2 بالمئة إلى 12940 دولارا للطن بينما هبطت عقود الزنك 0.7 في المئة إلى 2815 دولارا للطن.

وارتفعت عقود الألومنيوم 0.2 بالمئة لتغلق عند 1903 دولارات للطن بينما تراجعت عقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 2032 دولارا للطن، مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.