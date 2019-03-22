الليرة التركية تهبط أكثر من 5 بالمئة مقابل الدولار

هوت الليرة التركية بما يزيد عن 5 في المئة أمام الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن استحكمت أزمة للعملة في أغسطس الماضي، وهو ما يثير مخاوف من أن الأتراك يزيدون مشترياتهم من النقد الأجنبي .

وتتجه الليرة لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر . وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7500 للدولار منخفضة 5.22 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650 . وأثناء الجلسة هوت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.75 للدولار.

وخسرت الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لخفض تكاليف الاقتراض وتفاقم

ومنذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجلت مستوى قياسيا في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس آذار، مما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية.