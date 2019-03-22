ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا لأعلى مستوى في شهرين

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير اليوم الجمعة في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس وفقا لما أظهرته بيانات من آي.اتش.اس ماركت.

كما تتعرض السندات التركية المقومة بالدولار والليرة إلى ضغوط بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.