فوكس بيزنس: ترمب يرجح إبرام اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية بُثت اليوم الجمعة إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما وإن الاتفاق النهائي سيتم إبرامه على الأرجح.

وردا على سؤال بشأن تصريحاته السابقة المتعلقة ببقاء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت، قال ترامب أيضا لشبكة فوكس بيزنس إنه لا مشكلة في المفاوضات التجارية.