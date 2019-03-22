للعام الثاني على التوالي.. فنلندا في صدارة أسعد دول العالم

تتمتع فنلندا بالكثير من الميزات. ولا يقتصر الأمر على أنها عاصمة إبداع تذوق الطعام فقط، وتتمتع بأضواء شمالية مذهلة، بل هي أسعد دولة في العالم للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الأخير.

وأُصدر تقرير السعادة العالمي، بواسطة شبكة حلول التنمية المستدامة للأم المتحدة، بتاريخ 20 مارس، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة، أنه اليوم العالمي للسعادة.

ويقول جون هيليويل، المحرر المشارك بالتقرير، وهو أستاذ فخري في الاقتصاد بجامعة كولومبيا البريطانية: "صحيح أن جميع الفنلنديين في العام الماضي كانوا أكثر سعادة من بقية سكان البلاد، ولكن الوافدين كانوا أيضاً أسعد مهاجرين في العالم"، موضحاً أن "الأمر لا يتعلق بالحمض النووي الفنلندي. إنها الطريقة التي يعيش فيها الناس الحياة في هذه البلدان"، وفقا لـ "سي ان ان".

أما أسعد دول العالم فهي:

1: فنلندا

2: الدنمارك

3: النرويج

4: أيسلندا

5: هولندا

6: سويسرا

7: السويد

8: نيوزيلندا

9: كندا

10: استراليا

أما أقل دول العالم سعادة فهي:

1: جنوب السودان

2: جمهورية إفريقيا الوسطى

3: أفغانستان

4: تنزانيا

5: رواندا

6: اليمن

7: ملاوي

8: سوريا

9: بوتسوانا

10: هايتي