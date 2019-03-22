نيوزيلندا تبث صلاة الجمعة وتقف دقيقتين صمت في الذكرى الأسبوعية للهجوم الإرهابي

بثت نيوزيلندا آذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيقتين صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى للهجوم الإرهابي بإطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش،الذي راح ضحيته 50 شخصاً، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، التي شاركت في تلك المراسم، قبل خطبة الجمعة: "نيوزيلندا تعاني معكم، نحن واحد".
وسيتم الوقوف دقيقتين صمت بعد خطبة الجمعة وأداء الصلاة.
- أداء قوي لشركة "ليفايز" في أول يوم بعد عودتها إلى بورصة نيويورك
- أسعار الذهب مستقرة دون أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود أسواق الأسهم
- "نيكي" يغلق مستقرا بالرغم من ارتفاع شركات صناعة الرقائق
- "جارودا" الاندونيسية تلغي طلبية لشراء 49 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8"
- أسبوعان من الاتحاد الأوروبي لماي ليوافق البرلمان على خطتها
- النفط يحوم دون ذرى 2019 في ظل تخفيضات أوبك
منوعات
- عنصر غذائي تجنب تناوله على الإفطار إذا كنت تريد فقدان الوزن
- "هيونداي" تطرح نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية
- خبراء يكتشفون مادة "مسرطنة" في البطاطس المقلية
- دراسة: البيض يهدد مستهلكيه بالإصابة بأمراض القلب
- شاب تايواني يفقد السمع بعد تركه سماعة الموسيقى في أذنه أثناء النوم
- أبل تمنح جائزة لشاب اكتشف ثغرة في فيس تايم
- مطار فرانكفورت يضبط 20 كيلو من الفقع بقيمة 34 ألف دولار
- مشروب "سحري" لخفض السكر في الدم
- رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر
- أطباء: البروفين.. أضرار "خفية" لا يعلمها المرضى
أضف تعليق