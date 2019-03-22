نيوزيلندا تبث صلاة الجمعة وتقف دقيقتين صمت في الذكرى الأسبوعية للهجوم الإرهابي

بثت نيوزيلندا آذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيقتين صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى للهجوم الإرهابي بإطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش،الذي راح ضحيته 50 شخصاً، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، التي شاركت في تلك المراسم، قبل خطبة الجمعة: "نيوزيلندا تعاني معكم، نحن واحد".

وسيتم الوقوف دقيقتين صمت بعد خطبة الجمعة وأداء الصلاة.