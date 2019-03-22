قبل عام من القرار .. ضجة حول انتخابات المدير الجديد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

ما زال أمام القرار سنة كاملة، لكن هناك ضجة منذ أشهر حول من سيترشح في الانتخابات ليكون المدير العام القادم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

لكن رغم كل شيء، يبدو أن هناك تفاهما بأن المدير القادم سيأتي من أمريكا اللاتينية أو آسيا والمحيط الهادئ. هذا على الرغم من أن "ويبو" ليس لديها أي تناوب جغرافي رسمي في قيادتها العليا. فقد جاء ثلاثة من مديري "ويبو" الأربعة السابقين، بمن فيهم المدير الحالي، فرانسيس جراي (أستراليا)، من مجموعة ويبو الجغرافية التي تتكون من البلدان المتقدمة. وجاء الرابع من إفريقيا. هناك مَن يسأل الآن ما إذا كانت أوروبا الوسطى أو الشرقية قد تكون مرشحة.

لم تستجب المنظمة العالمية للملكية الفكرية للرد على استفسارات عديدة تتعلق بالانتخابات، ولا يبدو أن هناك جدولا زمنيا قد وضع حتى الآن لانتخابات 2020. لكن استنادا إلى الماضي، من المرجح أن ينزل المرشحون رسميا في خريف 2019، للانتخابات التي ستجرى في ربيع 2020.

حتى الآن، وحسب معلومات "الاقتصادية"، هناك إشارات إلى عدد قليل من المرشحين من قارة أمريكا اللاتينية، تحديدا: من الأرجنتين، شيلي، المكسيك. تقول مصادر "ويبو" إنه من غير المرجح أن تتنافس البرازيل هذه المرة، التي غاب مرشحها بصوت واحد بالكاد عن الفوز بانتخابات 2008 لرئاسة "ويبو"، خاصة أنها أخذت في 2013 صدارة منظمة التجارة العالمية المجاورة لـ "ويبو".

من المكسيك، ذكر، ميجيل إنجيل ماركين، المدير العام السابق للمعهد المكسيكي للملكية الصناعية، كمرشح محتمل. ومن شيلي، فالاسم الأعلى المطروح هو ماريو ماتوس نائب المدير العام لـ"ويبو"، المسؤول عن قطاع التنمية، وهو مفاوض تجاري مخضرم وسفير سابق في جنيف شغل مناصب قيادية في منظمة التجارة العالمية. ومن شيلي أيضا، طرح اسم، ماكسيميليانو سانتا كروز، بعد أن أنهى أخيرا ولايته كمدير لمكتب الملكية الفكرية في شيلي، وهو معروف جيدا لدى مجتمع "ويبو"، بعد أن كان مفاوضا في جنيف لسنوات وترأس منذ عدة سنوات لجنة رئيسة في "ويبو" حول براءات الاختراع.

غير أن فرصة شيلي لرئاسة "ويبو" قد تتأثر بحقيقة أن ميشيل باشليه، الرئيسة السابقة لشيلي، تولت في أيلول (سبتمبر) 2018 منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي لا تبعد كثيراً عن مقر "ويبو" في جنيف.

هناك وافد جديد إلى حلبة التكهنات هو، دافماس باردو، من الأرجنتين. باردو هو رئيس المعهد الوطني الأرجنتيني للصناعات والرئيس الحالي للجنة "ويبو" الدائمة المعنية بقانون البراءات. وربما يؤخذ بنظر الاعتبار أيضا أن الأرجنتين لديها أيضا رئاسة وكالة تابعة للأمم المتحدة في جنيف، حيث إن، ليليو مارمورا، هو المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لشراء الأدوية "يونيتأيد" منذ 2014.

من آسيا، تظهر ترشيحات من سنغافورة، والصين، والهند. البعض ذكر أن جراي، من أستراليا، يمكن تصنيفه على أنه من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لكن من الناحية التقنية، تضع أستراليا نفسها خارج آسيا، مع البلدان المتقدمة الأخرى بما فيها اليابان، التي تسمى "المجموعة باء".

من سنغافورة، دارين تانج شيم، رئيس مكتب سنغافورة للملكية الفكرية ورئيس لجنة ويبو المعنية بحق المؤلف. من الصين، يبرز وانج بينانج نائب المدير العام لـ "ويبو"، رئيس قطاع العلامات التجارية والتصاميم. وانج هو المسؤول الصيني الأعلى رتبة على الإطلاق في "ويبو". من الهند، يظهر مرشح محتمل منذ فترة طويلة لجراي هو، ناريش براساد، المسؤول الأعلى للمديرين العامين في "ويبو". وقد ميز براساد نفسه منذ عده سنوات كمفاوض فعال للهند في "ويبو"، قبل أن ينضم إلى المنظمة.