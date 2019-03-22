164.6 مليار ريال قيمة أوامر الدفع في منصة "اعتماد" خلال عام

قال المهندس أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع داخل منصة اعتماد بلغت 164.6 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، لنحو 274.148 ألف أمر.

وأوضح، خلال عرض في منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 البارحة الأولى، أن هناك مستهدفات في "رؤية المملكة 2030" واستراتيجية وزارة المالية والشرائح المستهدفة التي تقدم لهم منصة اعتماد الخدمات، من أهمها تطوير مركز الحكومة الإلكترونية في المملكة وكفاءة الإنفاق وتحسين مؤشرات الأداء.

وأشار إلى أن وزارة المالية عملت على تطوير الاستراتيجية التي ترتكز على خمس ركائز، تشمل "تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، وتحسين جودة الحسابات المالية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا.

وأوضح، أن هناك خمس شرائح مستهدفة لتقديم منصة اعتماد، تشمل "المقاولين والموردين، الجهات الحكومية، وزارة المالية، الجهات الرقابية ومراكز الامتياز، والباحثين صناع القرار".

ولفت إلى أن وزارة المالية قدمت خلال عام 2018 الماضي عبر "منصة اعتماد"، خمس باقات رئيسة مرتبطة بشكل كامل شملت "إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، إدارة العقود والمعتمدات، إدارة الحقوق المالية للموظفين، إدارة المدفوعات"، مبينا أن الوزارة ستضيف باقة جديدة متعلقة بالجهات الحكومية، تتعلق بإدارة الإيرادات من فوترة وتسجيل وتحصيل الإيرادات بشكل كامل.

وقال: "نحن غير راضين اليوم عن الإجراءات الحالية المتعلقة بالدورة المستندية، حيث سنقوم بتطوير الإجراءات ومحاولة تقليل إعداد المراجعات و الموافقات، سواء كانت من جهة حكومية أو من وزارة المالية".

وأضاف، أن الوزارة ستعمل قريبا للقطاع الخاص خدمات للتنبيهات لكل منطقة أو جهة أو قطاع معين، وذلك حتى نمكن القطاع الخاص من التنافس والتقديم على العروض التي تقدمها المشتريات الحكومية، فضلا عن خدمة متابعة أفضل للعقود والمدفوعات".

وتابع أن "الموظفين الحكوميين أحد أهم الشرائح سنقدم لهم خدمات، إذ سيتم تطوير خدمة إدارة الرواتب والمستحقات بحيث تكون بشكل إلكتروني، وأيضا ما يخص إدارة السفر الحكومي بحيث يمكن للموظف الحكومي الدخول على المنصة وتحديد وجهة السفر وإصدار التذكرة بشكل إلكتروني".