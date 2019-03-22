دروس من تأسيس تحالفات متينة «1 من 2»



يجب أن تصنع التحالفات قيمة مشتركة، وإلا ستصبح عبارة عن شكل من أشكال الاندماج، فقد كانت "رينو" على طرفين من التحالفات الاستراتيجية. ففي 1993 كان عليها تقبل هزيمتها المخزية من تحالفها الاستراتيجي مع "فولفو". جاءت الضربة الأخيرة لثلاث سنوات تحالف عندما قامت الحكومة الفرنسية، المساهم الرئيس في "رينو"، برفع توقعاتها للسيطرة على الحصة الكبرى من عملية الدمج المحتملة لكلتا الشركتين. انتهت ثلاث سنوات من التعاون المكثف والجهود المبذولة من كلتا الشركتين بدعم المساهمين من كلا الطرفين، بطريقة مخزية ومكلفة وغير متوقعة. تكبدت الشركتان تكاليف كبيرة بسبب عدم القدرة على المناورة في الوقت الذي كان فيه المنافسون أمثال "دايملر بنز" يستعدون للخطوة التالية.

وعادت "رينو" إلى الساحة عندما شكلت تحالفا مع شركة نيسان في 1999. أدى وضع شركة السيارات اليابانية المزري إلى التعاون مع "رينو" المهيمنة عبر ضخ 5.4 مليار دولار مقابل الحصول على نسبة 36.8 في المائة من شركة نيسان. نجحت "نيسان" بحلول 2001 في تحقيق أرباح قياسية بعد أن كانت على شفير الإفلاس.

واصلت "رينو" قصة نجاحها دون توقف حتى عام 2015، عندما رفعت الحكومة الفرنسية حصتها في "رينو" إلى أكثر من 19 في المائة، وسعت إلى مضاعفة حقوق التصويت. امتلاك "رينو" نسبة 43.4 في المائة من "نيسان" بذلك الوقت، جعلها تتمتع بحقوق التصويت كاملة، أما "نيسان" التي امتلكت 15 في المائة من أسهم "رينو" فلم يمنحها الحصول على حق التصويت، سرعان ما زاد التوتر داخل التحالف. في 2016 قامت "نيسان" بإنقاذ شركة ميتسوبيشي المتعثرة، وضمت الشركة إلى التحالف لتوجد أكبر شركة صناعة سيارات في العالم. ولكن سرعان ما وجد التحالف نفسه في حالة خلاف.

في ضوء التطورات الأخيرة حول تحالف "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" - بما في ذلك الخلافات والمزاعم حول قيادتها الشهيرة – نشأت عديد من التساؤلات حول التحالفات المماثلة.

بعد تحقيق النجاحات في البداية، تتعثر التحالفات الاستراتيجية عندما تتموضع العقلية المعاملاتية بين الإدارة العليا. يصب الشركاء تركيزهم على استخراج قيمة لأنفسهم بدلا من إيجاد قيمة مشتركة تعد الهدف الظاهري للتحالف. من المحتمل حدوث ذلك عندما تكون بنية التحالف متعنتة، أو عندما تفشل بوضع آلية ترضي الطرفين عند حل التحالفات.

في حال كانت بنية التحالف تنطوي على عديد من القيود منذ البداية، قد تحيد عن هدف التحالف بإيجاد قيمة متبادلة- أي كشكل من أشكال عمليات الدمج والاستحواذ. فعوامل النجاح الرئيسة المبنية على تحفيز السلوك التعاوني وإيجاد قيمة متبادلة، لا تتوافق بشكل جيد مع العلاقات المبنية على الملكية والسيطرة. فصراع السلطة بين الشركاء بالاسم فقط هو النتيجة المحتملة.