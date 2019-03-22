بدعم «المصارف».. الأسهم المحلية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015

اخترقت الأسهم السعودية حاجز 8700 نقطة لتغلق أعلى منه بثماني نقاط عند 8708 نقاط بمكاسب 68 نقطة بنسبة 0.79 في المائة، لتعزز مستوياتها عند الأعلى منذ آب (أغسطس) 2015. وجاء أداء مؤشر "ام تي 30" أفضل بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 في المائة كاسبا عشر نقاط ليغلق عند 1288 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من سهم "الراجحي" ليقود قطاع المصارف لتحقيق المكاسب. واقترب المؤشر من المستويات المستهدفة عند 8720 نقطة، وستكون تلك المستويات إلى 8800 نقطة مستويات صعبة في ظل انخفاض السيولة وارتفاع مكرر ربحية السوق. وتعد مستويات 8560 نقطة حاجز دعم للسوق.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8640 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8714 نقطة رابحا 0.85 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8708 نقاط رابحا 68 نقطة بنسبة 0.79 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 265 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 45 مليون سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.96 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 0.95 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.89 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.42 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 747 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 617 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 261 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأحساء للتنمية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 10.82 ريال، يليه "وقت اللياقة" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 68.90 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 20.58 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخبير ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 10.20 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 6.30 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 6.47 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 292 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 286 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 150 مليون ريال بنسبة 5 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية